تظاهرات ليلية غاضبة في إيران (فيديو)

نظمت مساء أمس الأحد تظاهرات ليلية غاضبة في مدن إيرانية عدة مع دخول الاحتجاجات أسبوعها الرابع منذ وفاة مهسا أميني في 16 أيلول الماضي، بظروف غامضة خلال اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق" الإيرانية.

وأظهرت مقاطع فيديو أشخاصاً يتجمعون ليلاً في مدن طهران، وسنندج في إقليم كردستان، ومهاباد في محافظة أذربيجان الغربية، وزنجان، عاصمة محافظة زنجان.

وبعض المقاطع التي نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تحدثت عن تجمع في نازي آباد بطهران، فيما هناك أيضاً مقاطع فيديو أظهرت تجمعات في مدينة وليزر بمحافظة طهران، بحسب موقع "إيران إنترناشونال".

تظاهرات ليلية في مدينة كرمنشاه غرب #إيران تنديدا بمقتل الشابة #مسها_أميني وقمع قوات الأمن للاحتجاجات#الحدث pic.twitter.com/56CUOOntmY — ا لـحـدث (@AlHadath) October 9, 2022 Advertisement

من جهته، أفاد موقع Hengao الإلكتروني أن الناس نزلوا إلى الشوارع في سالاس باباجاني بمحافظة كرمانشاه للمرة الأولى منذ الاحتجاجات الأخيرة.

وأضرم أهالي سنندج، مساء الأحد، النيران في الشوارع لإغلاق طريق رجال الأمن ورددوا هتافات "الموت للديكتاتور".

وأفادت منظمة حقوقية باندلاع اشتباكات بين المحتجين والأمن في سنندج.

في الوقت نفسه، واصل المتظاهرون في مهاباد الاحتجاجات المناهضة للحكومة من خلال تنظيم مسيرة في الشارع وإشعال النار في علب القمامة لإحداث عقبة في طريق قوات الأمن.

احتجاجات طلابية

في موازاة ذلك، استمرت انتفاضة الطلاب على مستوى البلاد ضد الحكومة يوم الأحد، ونظم طلاب جامعة سوهانك للفنون مسيرة في باحة الجامعة، ورفعوا أيديهم بالدم احتجاجاً على عنف الحكومة.

في غضون ذلك، اعتقلت قوات الأمن التلاميذ داخل مبنى مدرسة يوم الأحد، بحسب تقارير على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أغلقت السلطات جميع المدارس ومؤسسات التعليم العالي في كردستان إيران.

(العربية)