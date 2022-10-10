الحرب مستمرة... روسيا "تنهب" كنوز أوكرانيا

تستهدف القوات الروسية التي غزت أوكرانيا، المواقع التراثية والمتاحف، بهدف نهب الهوية التاريخية والثقافية للبلاد، حيث أن الحرب الدائرة أدت إلى تدمير ونهب الكنوز التاريخية.ويقول وزير الثقافة الأوكراني، أولكسندر تكاتشنكو، إن الجنود الروس نهبوا القطع الأثرية في ما يقرب من 40 متحفا أوكرانيا.وأضاف، وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس، أن نهب وتدمير المواقع الثقافية تسبب في خسائر تقدر بمئات الملايين من اليورو.وقال: "إن موقف الروس تجاه التراث الثقافي الأوكراني هو جريمة حرب".وفي الوقت الحالي، تركز الحكومة الأوكرانية وداعموها الغربيون الذين يزودون الأسلحة في الغالب على هزيمة روسيا في ساحة المعركة.ولكن إذا عاد السلام، فإن الحفاظ على الممتلكات الأوكرانية في قطاعات الفن والتاريخ والثقافة سيكون حيويا أيضا، حتى يتمكن الناجون من الحرب من بدء المعركة التالية وهي إعادة بناء حياتهم، وفقا للوكالة.وقالت السيدة الأوكرانية الأولى، أولينا زيلينسكا، إن "الحرب الحالية هي حرب ضد الهوية"، مضيفة خلال زيارة لمتحف أوكراني في نيويورك "يدمرون المتاحف والمباني التاريخية والكنائس".سرقة التاجشوهد تاج "ديادم هون" الذهبي الذي يبلغ عمره 1500 عام، والمطعم بالأحجار الكريمة، آخر مرة في متحف ميليتوبول بأوكرانيا قبل أن تسرقه القوات الروسية.والتاج هو واحد من أكثر القطع الأثرية قيمة في العالم ويعود لفترة الحاكم الدموي أتيلا ذا هون، وسرق مع مجموعة من الكنوز الأخرى ونقلتهما بعد الاستيلاء على مدينة ميليتوبول الأوكرانية في فبراير.

وحاول العمال في متحف التاريخ المحلي في ميليتوبول إخفاء ديادم هون ومئات الكنوز الأخرى عندما اقتحمت القوات الروسية المدينة الجنوبية.ولكن بعد أسابيع من عمليات التفتيش المتكررة، اكتشف الجنود الروس أخيرا الطابق السفلي السري للمبنى حيث قام الموظفون بإخفاء أثمن الأشياء في المتحف - بما في ذلك التاج، وفقا لأحد العاملين في المتحف.وقال العامل، الذي تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس شريطة عدم الكشف عن هويته، خوفا من العقاب الروسي، إن الأوكرانيين لا يعرفون أين ذهبت المسروقات، التي شملت التاج وحوالي 1700 قطعة أثرية أخرى.والتاج هو واحد من عدد قليل من تيجان الهون في جميع أنحاء العالم.وقال عامل المتحف إن الكنوز الأخرى التي اختفت مع الجنود الروس تشمل 198 قطعة من الذهب عمرها 2400 عام من عصر السكيثيين، البدو الرحل الذين هاجروا من آسيا الوسطى إلى جنوب روسيا وأوكرانيا وأسسوا إمبراطورية في شبه جزيرة القرم.ولم ترد وزارة الثقافة الروسية على أسئلة الوكالة حول مجموعة ميليتوبول .كما نهبت القوات الروسية المتاحف أثناء تدميرها لميناء ماريوبول المطل على البحر الأسود، وفقا لمسؤولين أوكرانيين طردوا من تلك المدينة الجنوبية، التي قصفها القصف الروسي بلا هوادة.وقال مجلس مدينة ماريوبول في المنفى إن القوات الروسية سرقت أكثر من 2000 قطعة من متاحف المدينة. وقال المجلس إن من بين أثمن القطع أيقونات دينية قديمة ومخطوطة توراة فريدة مكتوبة بخط اليد وأنجيلا عمره 200 عام وأكثر من 200 ميدالية.كما نهبت أعمالا فنية للرسامين أرخيب كويندزي، الذي ولد في ماريوبول، وإيفان أيفازوفسكي المولود في شبه جزيرة القرم، وكلاهما اشتهر برسم المناظر البحرية، حسبما قال أعضاء المجلس المنفيون.وقالوا إن القوات الروسية نقلت القطع المسروقة إلى منطقة دونيتسك التي تحتلها روسيا في شرق أوكرانيا.وتحتفظ الوكالة الثقافية التابعة للأمم المتحدة بحصيلة للمواقع التي تتعرض للقصف بالصواريخ والقنابل والقصف.ومع دخول الحرب شهرها الثامن، تقول الوكالة إنها تحققت من الأضرار التي لحقت ب 199 موقعا في 12 منطقة.وتشمل هذه المباني 84 كنيسة وموقعا دينيا آخر، و37 مبنى ذا أهمية تاريخية، و37 مبنى للأنشطة الثقافية، و18 معلما أثريا، و13 متحفا، و10 مكتبات، بحسب اليونسكو.وأرقام الحكومة الأوكرانية أعلى من ذلك، حيث تقول السلطات إن عدد المباني الدينية المدمرة والمتضررة وحدها يصل إلى 270 على الأقل.وبينما كانت قوات الغزو تبحث عن كنوز لسرقتها، بذل عمال المتاحف الأوكرانيون كل ما في وسعهم لإبعادها عن أيدي الروس. وتم إجلاء عشرات الآلاف من المواد بعيدا عن الخطوط الأمامية والمناطق التي ضربها القتال. "الحرة"