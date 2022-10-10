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اقتراح مشروع قانون في الكونغرس ينص على سحب القوات الأميركية من الخليج!

Lebanon 24
10-10-2022 | 04:30
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ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" ان مجموعة من النواب الديمقراطيين الأميركيين اقترحوا مشروع قانون ينص على سحب جميع القوات من الخليج، بالإضافة لسحب أنظمة الدفاع الصاروخي.

 

وأعربت مجموعة من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين عن استيائهم من قرار "أوبك +" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا وبناء عليه تم اقتراح مشروع القانون بسحب القوات الأميركية من الخليج.

 

وقدم النواب توم مالينوفسكي وشون كاستن وسوزان وايلد مشروع "قانون الشراكة الشديدة". وينص على انسحاب جميع القوات الأميركية من كل دول الشرق الأوسط، إلى جانب أنظمة الدفاع الصاروخي، بما في ذلك أنظمة باتريوت وثاد.

 

وجاء في البيان: "التراجع الحاد في إنتاج النفط في السعودية والإمارات، على الرغم من مغازلة الرئيس جو بايدن لكلا البلدين في الأشهر الأخيرة، هو عمل عدائي تجاه الولايات المتحدة وإشارة واضحة على أنهما اختارتا جانب روسيا في صراعها معها أوكرانيا".

وبحسب الصحيفة، فإن قرار أوبك سيوجه ضربة سياسية خطيرة لبايدن ورفاقه عشية الانتخابات البرلمانية النصفية.

(روسيا اليوم)

 

 

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المصدر: روسيا اليوم
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