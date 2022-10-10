خطوة من شأنها أن تجنب العالم خطر هرمغدون النووية: ما هي؟

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بداية غزوه لأوكرانيا في شباط من أن أي دولة تقرر إرسال قواتها لمحاربة روسيا ستواجه "عواقب وخيمة".

وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "على الرغم من أنه لم يذكر ماهية هذه العواقب صراحة، إلا أن الرسالة الضمنية كانت واضحة. إذا تدخل الغرب مباشرة في أوكرانيا، فإن روسيا ستستخدم ترسانتها النووية. وكرر بوتين منذ ذلك الحين هذه التهديدات، وكان آخرها الأسبوع الماضي، عندما أعلن ضم الأراضي الأوكرانية بعد استفتاءات وهمية. وأشار إلى أن الولايات المتحدة قد أنشأت سابقة لهجوم نووي في عام 1945 في هيروشيما وناغازاكي. وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن الآن من أن مخاطر "هرمغدون" النووية وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة الصواريخ الكوبية، أي قبل 60 عامًا من هذا الشهر. فما هو الشكل الذي سيتخذه مثل هذا الهجوم؟"

وتابعت الصحيفة، "انتشرت التكهنات حول سيناريو "التصعيد من أجل التهدئة". بعد خسارتها لأراضٍ من "أراضيها الجديدة" في شرق وجنوب أوكرانيا، قد تستهدف روسيا منشأة عسكرية بسلاح نووي تكتيكي واحد. قد يكون الخيار الآخر هو توجيه ضربة توضيحية نووية، ربما فوق البحر الأسود. ومع ذلك، سيكون الهدف منها هو عينه - إرهاب كييف وشركائها الغربيين للاستسلام. بمجرد أن يتوجهوا بسرعة إلى طاولة المفاوضات، ستقوم روسيا بخفض التصعيد والمطالبة بشروط لاستمرار ملكية الأراضي الأوكرانية. هذا من شأنه أن يدفعنا جميعًا إلى أزمة نووية لا يريدها أحد سوى الكرملين. حتى أولئك من يملكون النفوذ في روسيا بدأوا في معارضة التهديد النووي. إيغور ستريلكوف هو مغامر عسكري خدم في دونباس بعد ضم شبه جزيرة القرم، ويُزعم أن مجموعاته مسؤولة عن إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH-17، أعلن هذا الأسبوع أن استخدام الأسلحة النووية التكتيكية في أوكرانيا سيكون خطأ. وقال إنه حتى السكان الأوكرانيون "المندثرون" هم "شعبنا". مهاجمتهم بالأسلحة النووية سيكون جريمة. هل يمكن لمثل هذه الانتقادات الداخلية أن تردع بوتين؟"

أضافت الصحيفة، "ربما، إذا ارتفعت نسبة هذه الانتقادات. إن العمل على ما قد يردع بوتين هو مسألة اللحظة. كانت الولايات المتحدة والناتو حازمين بشأن العواقب المدمرة للهجوم النووي الروسي، ورد الفعل المكون من ثلاثة أجزاء: سياسي واقتصادي وعسكري. قد يتضح أن الرادع السياسي فعال بشكل مدهش، بالنظر إلى المهارة التي استخدمها دعاة الكرملين في تحويل الجنوب العالمي إلى جانبهم طوال الأزمة. ومع ذلك، فإن نصف الكرة الجنوبي على دراية أيضًا بالدعاية الروسية التي تلقي بعبء أخلاقي ثقيل على الولايات المتحدة لهيروشيما وناغازاكي. على الرغم من حديثه الشجاع عن السوابق، قد يكره بوتين تحمل هذا العبء على عاتقه. علاوة على ذلك، انتقدت الصين والهند، وهما من آخر الحليفين الرئيسيين المتبقيين لروسيا، نزعة بوتين المغامرة خلال قمة سمرقند الشهر الماضي. لا بد أن يكونوا مؤثرين في موسكو، لأسباب ليس أقلها أنهم مستهلكون مهمون للنفط".

وبحسب الصحيفة، "بشكل عام، ربما يكون التهديد بفرض مزيد من العقوبات الاقتصادية هو الردع الأقل فاعلية ضد بوتين. لقد أحاط نفسه بالفعل بقوة في الاعتماد على الذات أكثر من كيم جونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي الذي يرفض هذا المبدأ. يبدو أن بوتين يعتقد أن الاقتصاد الروسي سينجو بغض النظر عن العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، الأمر الذي يقودنا إلى الردع العسكري. لقد أوضحت واشنطن أن الرد العسكري مطروح على الطاولة. قد تتراوح الخيارات بين الهجمات الحركية، ربما على أهداف روسية في أوكرانيا، وربما على مواقع عسكرية روسية مسؤولة عن الهجوم. لا شك في أن الرد سيتم التخطيط له بعناية لتجنب التصعيد ذي الطبيعة التقليدية وليس النووية. الاحتمال الآخر هو الاستجابة غير الحركية، ربما باستخدام وسائل إلكترونية هجومية. ومع ذلك، هناك القليل من الحماس لهذه الخيارات في عواصم الناتو. الخيارات العسكرية موجودة للردع، وليس رغبة في ضرب أهداف روسية. إنها لحظة خطيرة، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لحلها. وهو ما يقودنا إلى الدبلوماسية. هل هناك أي احتمال أن يغير التفاوض حسابات بوتين؟ انتهت أزمة الصواريخ الكوبية بصفقة هادئة، إزالة الولايات المتحدة صواريخها من تركيا في مقابل إزالة الاتحاد السوفياتي صواريخه من كوبا. مع تعرض سيادة أوكرانيا واستقلالها للخطر، لا يوجد من اتفاق واضح".

وختمت الصحيفة، "لكن قد تؤدي بعض الدبلوماسية النووية الهادئة إلى نتائج. قبل عامين، عرض بوتين إزالة صاروخ روسي نووي أرضي متوسط المدى جديد من أوروبا في ظل ظروف يمكن التحقق منها، وبالتالي تعزيز وقف اختياري لمثل هذه الصواريخ في أوروبا. عندما التقى بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين قبل غزو شباط، تحدثا عن تمديد هذا الحظر ليشمل آسيا. ربما حان الوقت لبدء محادثات سرية، ولو على المستوى التقني فقط، لاستكشاف ما كان يدور في خلد الرجلين. لن تحل الأزمة الرهيبة في أوكرانيا، لكنها قد تخفض درجة الحرارة النووية".