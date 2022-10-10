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عربي-دولي

انفجارٌ وسط بث مباشر.. هذا ما واجهه صحفي على الهواء في أوكرانيا

Lebanon 24
10-10-2022 | 06:30
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظةً عصيبة عاشها مراسل هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" في العاصمة الأوكرانية كييف.
 
وبحسب الفيديو، فإنه وأثناء تقديم مراسل الهيئة لرسالته مباشرة على الهواء بشأن آخر التطورات في كييف، وقع انفجارٌ في مكان قريب منه. وفي تلك اللحظة، اضطرّ المراسل لقطع الرسالة التي كان يؤديها من الإستديو الخاص بالهيئة. 
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وشهدت كييف ومناطق أوكرانية أخرى، صباح الإثنين، سلسلة انفجارات ضخمة أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، وقد كان ذلك قبيل اجتماع مُرتقب لمجلس الأمن القومي الروسي بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين لدراسة الرد على تفجير جسر كيرتش الذي وقع السبت، وتتهم موسكو كييف بالضلوع في تدبيره. 
 
واتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، اليوم الاثنين، بأنها تحاول محو بلاده عن وجه الأرض، وذلك على خلفية القصف والانفجارات التي هزت العاصمة كييف وعدة مدن أخرى صباح اليوم.
وقال فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن هناك قتلى وجرحى في انفجارات هزت مدنا في أنحاء أوكرانيا اليوم الاثنين واتهم روسيا بمحاولة محو بلاده "من على وجه الأرض".
 
وأضاف عبر تطبيق المراسلة تلغرام: "إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض.. تدمير مواطنينا الذين ينامون في منازلهم في (مدينة) زابوريجيا. قتل الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبرو وكييف"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
 
ومضى يقول: "صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط. للأسف هناك قتلى وجرحى".
 
 
 
 

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