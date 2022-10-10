"صدمة وتعزيزات عسكرية".. تأهب دولي أمام مشاهد انفجارات كييف

صعدت الضربات الصاروخية التي استهدفت العاصمة كييف صباح الاثنين، من المخاوف المرتبطة بالحرب الأوكرانية.



وقالت وزارة الدفاع الأكرانية إنها "ستسعى للانتقام من الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدنا في أنحاء أوكرانيا صباح الاثنين".

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وأضافت الوزارة: "سقط ضحايا ووقع دمار.. سيُعَاقَب العدو على الألم والموت الذي تسبب فيه بأرضنا، سنأخذ بثأرنا".



إلى ذلك، كشفت الشرطة الأوكرانية عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 12 بجروح في حملة القصف التي استهدفت كييف.



وأعلن الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت 75 صاروخاً على أوكرانيا في حملة قصف استهدفت عدة مدن.



وكتب قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجنيي على تلغرام أن "المعتدي أطلق قبل الظهر 75 صاروخا أسقطت دفاعاتنا الجوية 41 منها"، مشيرا إلى أن روسيا استخدمت كذلك "طائرات مسيرة عسكرية".



مواقف دولية

من جهتها، دعت وزارة الخارجية الصينية إلى وقف التصعيد في أوكرانيا بعد أن هزت انفجارات عدة مدن منها كييف.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماو نينغ في إفادة صحفية: "نأمل في وقف التصعيد قريبا".

بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية البريطانية أنّ ما حصل اليوم هو عرض للضعف وليس القوة من قبل بوتين، وأضافت: "الضربات الروسية على أوكرانيا غير مقبولة".

في غضون ذلك، طلبت السفارة الأميركية من رعاياها في أوكرانيا مغادرة البلاد فوراً عند توفر عامل الأمن. كذلك، أعلن الإتحاد الاوروبي إرسال مزيد من الدعم العسكري إلى أوكرانيا.

وفي السياق، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن "صدمته العميقة" إزاء الضربات الروسية على أوكرانيا.

ولم يقتصر القصف على العاصمة كييف بل طال مدن أخرى في البلاد، بحسب الرئاسة الأوكرانية.

ونقلت "سبوتنيك" عن وسائل إعلام أوكرانية إن "انفجارات في دنيبروبيتروفسك، وسط أوكرانيا، وجيتومير وتيرنوبل وخميلنيتسكي ولفيف، غربي البلاد.



وجاءت الانفجارات التي لم تعرف طبيعتها حتى الآن، قبيل اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي، برئاسة الرئيس فلاديمير بوتين، لبحث الرد على التفجير الذي ضرب السبت جسر كيرتش الرابط بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم.

ردّ أوكراني

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا، اليوم الاثنين، بأنها تحاول محو بلاده عن وجه الأرض، وذلك على خلفية القصف والانفجارات التي هزت العاصمة كييف وعدة مدن أخرى صباح اليوم.



وقال فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن هناك قتلى وجرحى في انفجارات هزت مدنا في أنحاء أوكرانيا اليوم الاثنين واتهم روسيا بمحاولة محو بلاده "من على وجه الأرض".



وأضاف عبر تطبيق المراسلة تلغرام: "إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض.. تدمير مواطنينا الذين ينامون في منازلهم في (مدينة) زابوريجيا. قتل الأشخاص الذين يذهبون للعمل في دنيبرو وكييف"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.



ومضى يقول: "صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط. للأسف هناك قتلى وجرحى".

كذلك، طالب زيلنسكي المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بردّ "قاس" على روسيا بعد الضربات الصاروخية.