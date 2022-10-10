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عربي-دولي

رئيس الإمارات يزور روسيا الثلاثاء

Lebanon 24
10-10-2022 | 12:30
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ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن رئيس البلاد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سيزور روسيا الثلاثاء، ويلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 
وسيبحث رئيس دولة الإمارات خلال الزيارة، مع نظيره الروسي، علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وروسيا، وعدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، حسبما ذكرت الوكالة.
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المصدر: سكاي نيوز عربية
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