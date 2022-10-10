بالفيديو.. مشاهد الدمار والدم خلال القصف الروسي لأوكرانيا

قصفت روسيا، الاثنين، مدناً في أنحاء أوكرانيا خلال ساعة الذروة مما أدى لمقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية، بحسب وكالة رويترز.



وتصور مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي حجم الضربات الروسية على العاصمة كييف والمدن الأوكرانية الأخرى، فيما يبدو أنها "ضربات انتقامية" على حد وصف رويترز، بعد أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن انفجاراً على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم كان هجوماً إرهابياً.

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وضربت الصواريخ كييف في أعنف هجمات على العاصمة منذ أن تخلت روسيا عن محاولة السيطرة عليها خلال الأسابيع الأولى من الحرب.



وأفادت تقارير بوقوع انفجارات في لفيف وترنوبل وجيتومير غرب أوكرانيا ودنيبرو وكريمنشوك في وسط البلاد وزابوريجيا جنوبا وخاركيف شرقا.



وسمع شاهد في منطقة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية دوي انفجار في المنطقة الحدودية.



وفي كييف، ضربت الهجمات وسط المدينة المزدحم، وقد وثقت المشاهد السيارات المشتعلة والمحطمة. وفي إحدى الحدائق، قطع جندي ملابس امرأة ملقاة على العشب في محاولة لعلاج جروحها، فيما كانت امرأة أخرى تنزف في مكان قريب. وتصور مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي حجم الضربات الروسية على العاصمة كييف والمدن الأوكرانية الأخرى، فيما يبدو أنها "ضربات انتقامية" على حد وصف رويترز، بعد أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن انفجاراً على الجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم كان هجوماً إرهابياً.وضربت الصواريخ كييف في أعنف هجمات على العاصمة منذ أن تخلت روسيا عن محاولة السيطرة عليها خلال الأسابيع الأولى من الحرب.وأفادت تقارير بوقوع انفجارات في لفيف وترنوبل وجيتومير غرب أوكرانيا ودنيبرو وكريمنشوك في وسط البلاد وزابوريجيا جنوبا وخاركيف شرقا.وسمع شاهد في منطقة بيلغورود الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية دوي انفجار في المنطقة الحدودية.وفي كييف، ضربت الهجمات وسط المدينة المزدحم، وقد وثقت المشاهد السيارات المشتعلة والمحطمة. وفي إحدى الحدائق، قطع جندي ملابس امرأة ملقاة على العشب في محاولة لعلاج جروحها، فيما كانت امرأة أخرى تنزف في مكان قريب.

Several missile strikes in the center of Kyiv. Burning cars with people who were commuting to work. The strike was deliberately carried out during rush hour on a busy street to inflict maximum losses and intimidate. A pure act of terrorism. pic.twitter.com/KaOwUSMZio — Maria Avdeeva (@maria_avdv) October 10, 2022

وقالت شرطة المدينة إن خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 12 آخرون، فيما وصف مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي الهجوم بـ "العمل الإرهابي". وقالت شرطة المدينة إن خمسة أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب 12 آخرون، فيما وصف مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي الهجوم بـ "العمل الإرهابي".



كتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر "أسلوب بوتين الوحيد هو الإرهاب في المدن الأوكرانية المسالمة، لكنه لن يكسر أوكرانيا. وهذا أيضا رده على كل الساعين إلى التهدئة الذين يريدون التحدث معه عن السلام. بوتين إرهابي يتحدث بالصواريخ".

Approximately 8-10 missile strikes in central Kyiv this morning local time -- this one landed near the opera house. No discernible military targets pic.twitter.com/C2huFauUHE — andy milburn (@andymilburn8) October 10, 2022



وفي وقت لاحق من الصباح، سقط وابل آخر من الصواريخ على العاصمة حيث سارع المارة للبحث عن مأوى عند مداخل محطات المترو وداخل مواقف السيارات. وأدى تفجير لوجود حفرة بالقرب من ملعب للأطفال في حديقة بوسط كييف، وتصاعد الدخان من بقايا ما بدا أنه صاروخ سقط في أرض موحلة.وفي وقت لاحق من الصباح، سقط وابل آخر من الصواريخ على العاصمة حيث سارع المارة للبحث عن مأوى عند مداخل محطات المترو وداخل مواقف السيارات.

Missile strike at playground in Kyiv.



Russia kills Ukrainian children #russiaisaterrorisstate pic.twitter.com/U22REMLbL9 — Денис Казанський (@den_kazansky) October 10, 2022



وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر تطبيق تليغرام "إنهم يحاولون تدميرنا ومحونا من على وجه الأرض... صفارات الإنذار لا تهدأ في جميع أنحاء أوكرانيا. هناك صواريخ تسقط. للأسف هناك قتلى وجرحى".



وجاءت الضربات بعد يومين من انفجار ألحق أضرارا بالجسر الوحيد فوق مضيق كيرتش المؤدي إلى شبه جزيرة القرم، وهو ما وصفه بوتين، الأحد، بأنه "عمل إرهابي بهدف تدمير بنية تحتية مدنية مهمة".



وعند أحد تقاطعات الطرق الأكثر ازدحاماً في كييف، وقع انفجار أحدث حفرة ضخمة. وأدى الانفجار كذلك إلى تدمير سيارات وتضرر عدد من المباني. وتواجد عمال الطوارئ في الموقع. وتحطمت تماما سيارتان وشاحنة صغيرة بالقرب من الحفرة.



وتحطمت نوافذ في مباني جامعة تاراس شيفتشينكو الكبرى في كييف. كذلك، اصطف جنود الحرس الوطني حاملين معدات قتالية كاملة ومعهم بنادق هجومية أمام مبنى إحدى النقابات التعليمية.



وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو على مواقع التواصل الاجتماعي: "العاصمة تتعرض لهجوم من الإرهابيين الروس! أصابت الصواريخ أهدافا في وسط المدينة (في منطقة شيفتشينسكيفسكي) وفي منطقة سولوميانسكي. تنطلق صفارات الإنذار، وبالتالي فإن التهديد مستمر".



وأضاف: "أغلق ضباط إنفاذ القانون الشوارع في وسط كييف، وخدمات الإنقاذ جارية".



وقال في وقت لاحق إن مرافق بنية تحتية مهمة تعرضت للقصف.