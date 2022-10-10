دبلوماسي أوكراني: لهذا السبب قصفت روسيا كييف

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ويقول السفير الأوكراني لدى الكويت أوليكساندر بالانوتسا، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "القصف الذي لم يقتصر على قلب العاصمة كييف بل طال مدن أخرى في البلاد، جاء عقب الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش الروسي على الجبهة مع الجيش الأوكراني".وأوضح أن روسيا تحاول الرد على التقدم الأوكراني، بشن هجوم صاروخي على كبرى المدن الأوكرانية، والذي يستهدف الأهداف المدنية؛ وبينها منشآت للطاقة الكهربائية، والبنية التحتية الحيوية.كما لفت إلى أن "هجمات اليوم تعكس عدم الرغبة الروسية في الجلوس على طاولة المفاوضات وأنها غير جادة في تصريحاتها المتعلقة برغبتها في إجراء محادثات مع أوكرانيا".وفي هذا الإطار، يرى سفير أوكرانيا لدى دولة الكويت، أن "قصف كييف؛ يشير إلى عدم قدرة الجيش الروسي على مواجهة القوات الأوكرانية الذي يشن هجوما مضادا (منذ مطلع سبتمبر الماضي) بشرق البلاد"، مشددا في هذا الصدد على أن "صواريخ الإرهابيين لن تقضي على شجاعة الشعب الأوكراني، حتى عندما تضرب قلب عاصمته".وأكد السفير الأوكراني أن "هجوم بلاده المضاد بشرق البلاد سيتواصل حتى تحرير جميع المناطق المحتلة مؤقتا، وصولا إلى حدودنا المعترف بها دوليا بما فيها خرسون والقرم وغيرها".