أفراده مقربون من بوتين.. ما هو مجلس الأمن الروسي الذي "يهابه الكثيرون"؟

رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، اجتماعاً لمجلس الأمن الروسي، بعد يومين من الانفجار الذي دمر جزئياً جسر القرم الذي يربط البر الروسي بشبه الجزيرة التي ضمتها موسكو من أوكرانيا في 2014.

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وفي تصريحات له، أقرّ الرئيس الروسي بأن بلاده نفذت حملة القصف التي تعرضت لها عدة مدن أوكرانية صباح اليوم الاثنين، وقال: "وجهنا ضربات بمختلف أنواع الأسلحة لمواقع عسكرية أوكرانية وردنا سيكون أشد على أي أعمال إرهابية". وفي ظل ذلك، طُرحت تساؤلات عن المجلس الأمن الروسي ودوره وتأثيره.. ولتوضيح ذلك، نشرت شبكة "سكاي نيوز عربية" تقريراً فند تفاصيل عن هذا المجلس وهي على النحو التالي:

- هيئة دستورية واستشارية تدعى "مجلس الأمن – سوفبيز" ويترأسها بوتين.

- يتشكل من 30 عضوا يعتبرون الدائرة الضيقة للرئيس الروسي.

- يضم رؤساء الاستخبارات الخارجية وهيئة الأمن الفيدرالي الروسي وزراء الداخلية والخارجية والدفاع، ورئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان.

- في عضويته نحو 13 عضوا دائميين برئاسة بوتين و11 غير دائمي العضوية.

- يضم رؤساء عدة وكالات روسية تعمل في الأمن وإنفاذ القانون وتعرف باسم مجموعة "سيلوفيكي".

- يتخذ معظم القرارات الخاصة بالسياسة الداخلية والخارجية الروسية.

- تم تأسيسه عام 1991 بدلا عن مجلس الأمن السوفياتي السابق.

- يضم المجلس أقساماً عديدة أهمها: الأمن الاستراتيجي، التخطيط، التنسيق، مركز للمعلومات والتحليل.





وتقول تقارير غربية إن المجلس مخول له اتخاذ قرارات حاسمة صداها يصل إلى العالم بأسره وليس فقط على أوكرانيا وروسيا.



كذلك، اتضحت بصمة مجموعة "سيلوفيكي" التي تضم عددا من الوزراء ورؤساء الوكالات الأمنية، في أغلب القرارت العسكرية لموسكو بشكل قوي، منذ الحرب بأوكرانيا.



من هم "الخمسة الكبار"؟



ورغم تشكيله من 30 عضوا إلا أن هناك ما يعرف بـ" الخمسة الكبار" داخل المجلس، حيث يشكلون أهم عناصر مجموعة الـ"سيلوفيكي"، ويثق بوتين في آراءهم، إذ يعتبر بعضهم الأقرب له، وبينهم ثلاثة أسماء خدموا مع الرئيس الروسي في سانت بطرسبورغ، خلال سبعينيات القرن الماضي، وهم:



- نيكولاي باتروشيف، السكرتير العام لمجلس الأمن القومي الروسي. - مقره في الكرملين بمجلس الشيوخ الروسي.وتقول تقارير غربية إن المجلس مخول له اتخاذ قرارات حاسمة صداها يصل إلى العالم بأسره وليس فقط على أوكرانيا وروسيا.كذلك، اتضحت بصمة مجموعة "سيلوفيكي" التي تضم عددا من الوزراء ورؤساء الوكالات الأمنية، في أغلب القرارت العسكرية لموسكو بشكل قوي، منذ الحرب بأوكرانيا.ورغم تشكيله من 30 عضوا إلا أن هناك ما يعرف بـ" الخمسة الكبار" داخل المجلس، حيث يشكلون أهم عناصر مجموعة الـ"سيلوفيكي"، ويثق بوتين في آراءهم، إذ يعتبر بعضهم الأقرب له، وبينهم ثلاثة أسماء خدموا مع الرئيس الروسي في سانت بطرسبورغ، خلال سبعينيات القرن الماضي، وهم:- نيكولاي باتروشيف، السكرتير العام لمجلس الأمن القومي الروسي.

- ألكسندر بورتنيكوف، رئيس هيئة الأمن الروسي.

- سيرغي ناريشكين، رئيس الاستخبارات الروسية الخارجية.



وبالإضافة للأسماء الثلاثة السابقة، يكمل مجموعة الخماسي: وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير الدفاع سيرغي شيوغو، وفقا لـ"بي بي سي".



ما هي مهام المجلس؟



- استعراض أهم الموضوعات الاستراتيجية التي تهم البلاد، وتطرح فيها القضايا المرتبطة بحماية المصالح الحيوية للفرد والمجتمع والدولة الروسية.

- يوفر لرئيس روسيا ممارسة صلاحياته الدستورية وضمان سيادة البلاد واستقلاليتها وسلامتها.

- يتم اعتماد قراراته من قبل أعضائه كاملي العضوية، ويصادق عليها بوتين، ويلحقها بمراسيم أو أوامر بغرض تنفيذها.

- يضمن تنفيذ قرارات الرئيس الروسي في إدارة البلاد، وما يتعلق بحماية النظام الدستوري، وسيادة البلد واستقلاله وسلامته الإقليمية.

- التنبؤ بالتهديدات الأمنية وتحديدها وتحليلها وتقييمها، وتقييم الخطر والتهديدات العسكرية، ووضع تدابير لتحييدها.



(سكاي نيوز عربية)