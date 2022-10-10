Advertisement

عربي-دولي

بعد انتقاداته للقيادة العسكرية الروسية.. قديروف "راض تماما" عن استراتيجية موسكو

Lebanon 24
10-10-2022 | 08:30
A-
A+
Doc-P-998881-638010114461954571.jpg
Doc-P-998881-638010114461954571.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، إنه "راض تماما" عن استراتيجية موسكو العسكرية في أوكرانيا، موجها رسالة إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وفق واشنطن بوست.

وقال قديروف على "تلغرام": لقد حذرناك، (الرئيس الأوكراني) من أن روسيا لم تبدأ حقا بعد، لذلك توقف عن الشكوى... من الأفضل الهرب قبل أن يضربك صاروخ. الآن أنا راض تماما عن العملية العسكرية الخاصة".
Advertisement

وكان قديروف، وهو حليف للكرملين ويحكم الشيشان بقبضة من حديد منذ عام 2007، قد هاجم القيادة العسكرية الروسية بعد الهزائم التي منيت بها في أوكرانيا مؤخرا.

ودعا الجيش الروسي، قبل أيام، إلى استخدام "أسلحة نووية محدودة القدرة" في أوكرانيا، حيث تواجه القوات الروسية صعوبات ميدانية في عدد من المناطق.

وأثار قديروف تساؤلات بعد أن نشر مقطع فيديو قال فيه إنه يتوجه إلى ترك منصبه، وقال: "أدركت أنني جلست في منصبي لفترة طويلة"، وأضاف ضاحكا: "أعتقد أن وقتي حان (لترك المنصب)". 
المصدر: الحرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-10-10
12:30 | 2022-10-10
12:00 | 2022-10-10
11:30 | 2022-10-10
11:00 | 2022-10-10
10:32 | 2022-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website