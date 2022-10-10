بعد انتقاداته للقيادة العسكرية الروسية.. قديروف "راض تماما" عن استراتيجية موسكو

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قال الزعيم الشيشاني، رمضان قديروف، إنه "راض تماما" عن استراتيجية موسكو العسكرية في أوكرانيا، موجها رسالة إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وفق واشنطن بوست.وقال قديروف على "تلغرام": لقد حذرناك، (الرئيس الأوكراني) من أن روسيا لم تبدأ حقا بعد، لذلك توقف عن الشكوى... من الأفضل الهرب قبل أن يضربك صاروخ. الآن أنا راض تماما عن العملية العسكرية الخاصة".وكان قديروف، وهو حليف للكرملين ويحكم الشيشان بقبضة من حديد منذ عام 2007، قد هاجم القيادة العسكرية الروسية بعد الهزائم التي منيت بها في أوكرانيا مؤخرا.ودعا الجيش الروسي، قبل أيام، إلى استخدام "أسلحة نووية محدودة القدرة" في أوكرانيا، حيث تواجه القوات الروسية صعوبات ميدانية في عدد من المناطق.وأثار قديروف تساؤلات بعد أن نشر مقطع فيديو قال فيه إنه يتوجه إلى ترك منصبه، وقال: "أدركت أنني جلست في منصبي لفترة طويلة"، وأضاف ضاحكا: "أعتقد أن وقتي حان (لترك المنصب)".