روسيا تنشر فيديو تزعم أنه للحظة قصف أوكرانيا بصواريخ من البحر

نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو تزعم أنه يُظهر لحظة إطلاق سفينة صواريخ على أوكرانيا من موقع بحري مجهول.

واكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن "الصواريخ أصابت جميع الأهداف المحددة". يمكن الاطلاع على الفيديو، من خلال الضغط هنا: