بريطانيا ترسل طائرة استطلاع استراتيجية لأوكرانيا بعد الضربة الروسية

أرسلت بريطانيا طائرة استطلاع استراتيجية إلى الحدود الأوكرانية بعد الهجوم الذي نفذته القوات الروسية بصواريخ عالية الدقة على أهداف أوكرانية.

وبحسب بيانات لموقع Flightradar24، فقد أقلعت طائرة استطلاع استراتيجية بريطانية من طراز بوينغ RC-135W في بريطانيا حوالي الساعة 13:00 بتوقيت موسكو واتجهت نحو أوروبا الشرقية. اقتربت الطائرة من حدود أوكرانيا حوالي الساعة 15:00 وتستمر حاليًا في التحليق على طول الحدود الجنوبية الغربية لمولدوفا.

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وأشار الموقع إلى أن الطائرة مزودة بأجهزة رادار مختلفة وأنظمة استخبارات إلكترونية.

في الوقت نفسه، تحلق طائرة استطلاع أميركية دون طيار من طراز RQ-4B Global Hawk فوق البحر الأسود في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة القرم. ومع ذلك، بناء على وقت المغادرة من إيطاليا - 06:41 بتوقيت موسكو - تقوم الطائرة دون طيار برحلة استطلاعية مجدولة.

(سبوتنيك)