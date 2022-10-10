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عربي-دولي

كازاخستان تدعو مواطنيها لمغادرة أوكرانيا

Lebanon 24
10-10-2022 | 13:30
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حذرت سفارة كازاخستان في كييف الكازاخيين من السفر إلى أوكرانيا، وناشدت المقيمين منهم هناك العودة إلى بلادهم بعد الضربات الروسية للبنية التحتية العسكرية لنظام كييف اليوم.

يذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اليوم اجتماعا مع أعضاء مجلس الأمن الروسي دعا فيه إلى توجيه ضربات مكثفة لمواقع الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا ردا على الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم وتبين أن أجهزة أمن نظام كييف وراءه.
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وحذر بوتين نظام زيلينسكي من تكرار أي عمل إرهابي يستهدف أراضي روسيا الاتحادية مؤكدا أن الرد الروسي سيكون أشد.
 
(روسيا اليوم) 
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