الغارات على كييف.. واشنطن تؤكد دعم أوكرانيا وغوتيريش يعبر عن "صدمة عميقة"

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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، التزام بلاده بدعم أوكرانيا، عقب الغارات العنيفة التي تعرضت لها العاصمة، كييف.وقال الوزير الأميركي عبر تويتر، إنه تحدث مع نظيره الأوكراني، دميترو كوليبا، حيث أعاد التأكيد على "الدعم الأميركي لأوكرانيا عقب غارات الكرملين المروعة هذا الصباح".وأضاف بلينكن "سنستمر في تقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية والأمنية حتى تتمكن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها ورعاية شعبها".كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الإثنين، القصف الروسي الدامي على مختلف أنحاء أوكرانيا، واصفا الخطوة بـ"التصعيد غير المقبول في الحرب"، وفقا لناطق باسمه.وقال المتحدث ستيفان دوجاريك، في بيان، إن "الأمين العام يشعر بصدمة عميقة إزاء الهجمات الصاروخية واسعة النطاق التي نفّذتها قوات روسيا الاتحادية المسلحة على مدن في أنحاء أوكرانيا والتي ذكرت تقارير بأنها أدت إلى دمار واسع في مناطق مدنية وإلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص".وأضاف أن ما حصل "يشكّل تصعيدا آخر غير مقبول في الحرب، وكالعادة، يدفع المدنيون الثمن الأكبر".