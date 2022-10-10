Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا تباشر رسميا التحقيق في تسرب غاز "السيل الشمالي"

Lebanon 24
10-10-2022 | 16:30
A-
A+
Doc-P-998960-638010287854916479.jpg
Doc-P-998960-638010287854916479.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة "دير شبيغل" بأن مكتب التحقيق الفيدرالي الألماني بدأ التحقيق رسميا في حادث تسرب غاز أنابيب "السيل الشمالي 1 و2" الروسية في مياه السويد والدنمارك ببحر البلطيق.

ووافق المجلس التشريعي الألماني "البوندسفير" أمس على طلب رسمي قدمه قائد الشرطة الفيدرالية ديتر رومان بفتح تحقيق في ملابسات القضية وأوعز بإرسال طواقم الاستطلاع إلى مكان الحادث.
Advertisement
 
من جانبه صنف وزير العدل الألماني ماركو بوشمان الهجوم ضمن الجرائم الجنائية.

يذكر أن مكتب المدعي العام الروسي طالب بتقديم دعوى بشأن حادث "السيل الشمالي" إلى محكمة العدل الدولية كونه عمل إرهابي دولي.

وقد أعلن وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود رفض حكومة بلاده مشاركة روسيا في التحقيقات.
 
من جهتها شككت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بمصداقية أي تحقيقات يجريها الغرب بهذا الشأن في ظل الاستبعاد المتعمد لمشاركة روسيا فيها.
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:15 | 2022-10-10
18:05 | 2022-10-10
17:52 | 2022-10-10
16:59 | 2022-10-10
15:30 | 2022-10-10
15:00 | 2022-10-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website