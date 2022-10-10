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عربي-دولي

"مصدرها روسيا".. هجمات إلكترونية تستهدف مطارات أميركية

Lebanon 24
10-10-2022 | 13:17
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استهدفت هجمات إلكترونية، بعضا من أكبر المطارات الأميركية، الإثنين، بحسب ما نقلت شبكة "أيه بي سي نيوز"، عن شخص مطلع، الذي أكد أن مصدرها من داخل روسيا.  

وقال المصدر إن الهجمات أدت إلى "منع وصول الجمهور" إلى المواقع التي تبلغ عن أوقات الانتظار والازدحام في المطار، واصفا الأمر بأنه "مزعج". 
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وأكد المصدر أن الأنظمة المستهدفة لا تتعامل مع مراقبة الحركة الجوية، أو الاتصالات والتنسيق الداخليين لشركات الطيران، أو أمن النقل.

واطلعت الوكالات الفيدرالية على الهجمات لأول مرة حوالي الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت الشرقي، عندما تم إبلاغ وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، بأن نظام مطار لاغوارديا تم استهدافه. 

واستعيدت السيطرة على النظام في مطار لاغوارديا، ولكن الهجمات استهدفت مطارات أخرى في جميع أنحاء البلاد لاحقا، وفقا للشبكة.

وتأثرت مواقع الويب الخاصة بمطار دي موين الدولي ومطار لوس أنجلوس الدولي، ومطار شيكاغو أوهير الدولي، صباح الإثنين.

وأفاد مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة أن موقعه يعمل مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي اضطرابات تشغيلية داخل المطار.

ويعمل المهندسون والمبرمجون بنشاط حاليا لإغلاق الأبواب الخلفية التي سمحت بالهجمات، ودعم البنية التحتية الحاسوبية الأكثر أهمية، بحسب "أي بي سي نيوز". 
 
(الحرة) 
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