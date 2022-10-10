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عربي-دولي
بايدن يتوعد روسيا بمزيد من العقوبات بعد "الضربات الصاروخية"
Lebanon 24
10-10-2022
|
14:15
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ندد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين بشدة بالقصف الصاروخي الذي طاول مدنا أوكرانية عدة، قائلا إنه "يظهر الوحشية المطلقة" للحرب "غير الشرعية" التي يخوضها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضاف بايدن في بيان "هذه الهجمات قتلت وجرحت مدنيين ودمرت أهدافا لا طائل عسكريا لها"، مؤكدا "سوف نواصل فرض عقوبات على روسيا بسبب عدوانها".
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وأمطرت روسيا المدن الأوكرانية بصواريخ كروز اليوم الاثنين فيأوسع الهجمات الجوية نطاقا التي تشنها منذ بداية الحرب، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مساحات واسعة، وهو ما وصفته الولايات المتحدة "بضربات مروعة".
وضربت الصواريخ تقاطعات طرق رئيسية ومتنزهات ومواقع سياحية فيوسط مدينة كييف بكثافة.
كما وردت تقارير عن انفجارات في لفيف وترنوبل وزيتومير في غرب أوكرانيا، ودنيبرو وكريمنشوك في وسط البلاد، وزابوريجيا في الجنوب، وخاركيف في الشرق.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن عشرة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب العشرات، كما انقطعت الكهرباء عن مساحات واسعة من البلاد.
(سكاي نيوز عربية)
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