احتجاجات عمّالية في إيران.. واشتباكات مسلّحة في مدن كردية

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امتدّت الاضطرابات والإضرابات التي تشهدها إيران لتطال قطاع البتروكيماويات الحيوي، دعماً للاحتجاجات المتواصلة ضد الحكومة منذ 4 أسابيع، بينما شددت قوات الامن قمعها للاحتجاجات في المدن الكردية.مع احتدام الحراك الشعبي المندد بقمع النظام الإيراني للحريات الشخصية، وتردي الأوضاع المعيشية للأسبوع الرابع على التوالي، أضرب عمال بمشروع بتروکیماویات بوشهر الواقع في عسلوية، جنوبي إيران، ونظموا وقفة تضامنية مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ منتصف أيلول الماضي. ‏وتظهر مقاطع فيديو انتشرت، أمس، أن عمال البتروكيماويات المضربين في عسلويه، أشعلوا النار في إطارات السيارات على الطرق، لشل حركة السير، وعرقلة تقدم قوات الأمن.وردّد العمال شعارات مثل "الموت للديكتاتور"، في إشارة إلى المرشد علي خامنئي.وأصدر المجلس المنظم لاحتجاجات عمال عقود النفط بياناً يحذر من أنه إذا لم يضع النظام الإيراني حداً للقمع المميت للانتفاضة العارمة في البلاد، فإن هؤلاء العمال سيواصلون الإضراب عن العمل. وبعد البيان، كتب بعض الموظفين الرسميين في صناعة النفط محذرين الحكومة من مواصلة القمع، وطالبوها بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، وإنهاء مظاهر عسكرة الشوارع والمؤسسات النفطية.في غضون ذلك، أفاد نشطاء بسماع طلقات نارية وانفجارات بشوارع مدينة سنندج الكردية، غربي إيران، التي تعتبر مهد انطلاقات الاحتجاجات.وذكر نشطاء أن شخصا واحدا قتل برصاص قوات الأمن بإحدى القرى القريبة من سنندج.وأفادت منظمة "هنغاو" الكردية، بأن سنندج، التي تعد عاصمة محافظة كردستان الإيرانية، لاتزال تحت وابل كثيف من إطلاق النار، ولا يتوقف صوته في مناطق مثل بهاران والطريق السريع 25.وقالت المنظمة إن "النظام الإيراني يريد خلق مجزرة أخرى في المدينة"، في إشارة على ما يبدو إلى سقوط نحو 50 قتيلا بيوم واحد خلال صدامات بين الأهالي والأمن في زاهدان عاصمة بلوشستان وسيستان.