بوتين: الردّ على أية هجمات أوكرانية أخرى سيكون شديداً

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أسفرت سلسلة انفجارات متزامنة هزت مدنا عدة في أنحاء أوكرانيا، عن سقوط قتلى وجرحى، بعد يومين من تفجير جسر القرم الذي اتهمت موسكو كييف بتدبيره. وبينما تعهدت كييف بالثأر، أقر الرئيس فلاديمير بوتين بتنفيذ ضربات مركزة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى، مؤكداً أن رد بلاده سيكون قاسياً جداً في حال تكرار العمليات «الإجرامية» الأوكرانية.استفاقت أوكرانيا، أمس، على قصف روسي غير مسبوق بحدته منذ أشهر، استهدف العاصمة كييف والمدن الرئيسية وسط وغرب البلاد، في رد روسي على تفجير جسر القرم السبت، في وقت هدد الرئيس الروسي برد أشد قساوة في حال تكررت الهجمات الأوكرانية على أراض روسية.وضربت الصواريخ الروسية تقاطعات ومتنزهات ومواقع سياحية مزدحمة وسط مدينة كييف بكثافة لم تشهدها العاصمة الأوكرانية منذ أن حاولت القوات الروسية السيطرة عليها في وقت مبكر من الحرب.وأدت الضربات المتواصلة على العاصمة إلى إيقاف حركة القطارات، وتحويل محطات مترو الأنفاق لملاجئ.وقال رئيس بلدية كييف، التي استهدفت بالقصف للمرة الأولى منذ 26 حزيران، «هناك عدة ضربات على بنى تحتية حساسة في المدينة، حيث أصيب متحف وجامعة ومتنزه».كما وردت تقارير عن انفجارات في لفيف على الحدود مع بولندا في أقصى الغرب، وترنوبل وزيتومير في الغرب، ودنيبرو وكريمنشوك وسط البلاد، وزابوريجيا بالجنوب، وخاركيف بالشرق. وقال مسؤولون أوكرانيون إن 11 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات، كما انقطعت الكهرباء عن مساحات شاسعة من البلاد.وأكد ألكسندر فيلكول، حاكم مقاطعة دنيبروبيتروفسك، أن مدينة كريفوي روغ، مسقط رأس الرئيس فولوديمير زيلينسكي، تعرضت بدورها لقصف صاروخي.كما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن مبنى مكتبيا شاهقا توجد به قنصلية ألمانية في كييف، أصيب بالضربات الصاروخية.وبعد يوم من اتهامه أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء تفجير جسر القرم، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو استهدفت البنى التحتية الأوكرانية بقصف كثيف، ردا على «الهجمات الإرهابية» ضد أرض روسية، متوعدا بأن الرد على أي هجمات أوكرانية أخرى سيكون «شديدا وأكثر صرامة».وقال بوتين، الذي من المقرر أن يستقبل اليوم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد: «لم يكن من الممكن ترك الهجمات الأوكرانية تمر دون رد. إذا تواصلت، فسيكون الرد الروسي شديدا ومتناسبا مع مستوى التهديد، ويجب ألا يكون هناك شك في ذلك».وردا على التدمير الجزئي للجسر، قال بوتين في مستهل اجتماع متلفز مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، أمس، «هذا الصباح، وبناء على نصيحة وزارة الدفاع وخطة هيئة الأركان العامة، نُفّذت ضربة كبيرة باستخدام أسلحة عالية الدقة وبعيدة المدى على منشآت الطاقة والقيادة العسكرية والاتصالات في أوكرانيا».