دعوات للحوار بعد عام على الانتخابات في العراق

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صادف أمس مرور عام بالتمام على الانتخابات التشريعية في العراق، التي عقدت تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة التي خرجت رفضا لفساد الطبقة السياسية وتدهور البنية التحتية في خريف عام 2019، والتي أسفرت عن أزمة سياسية لا تزال مستمرة؛ عنوانها الرئيسي انقسام شيعي حادّ بين «الإطار التنسيقي» و «التيار الصدري».ولا يزال رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في منصبيهما، بسبب الخلافات السياسية والجمود الذي حال دون توافق أغلبية وازنة من القوى والمكونات العراقية على انتخاب خلفيتيهما، كما لا تزال الأحزاب السياسية نفسها تهيمن على السلطة في البلاد.وشهدت الأشهر الأولى بعد الاقتراع، اعتصامات مفتوحة لـ «الإطار التنسيقي»، انتهت بعد قرار من المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات، في حين أخفقت الكتلة الصدرية التي فازت بتلك الانتخابات بتشكيل حكومة «الأغلبية الوطنية»، وهو ما دفع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الى سحب جميع نوابه من البرلمان.وبعد نحو 10 أشهر من الانتخابات اعتصم أنصار التيار الصدري في مبنى البرلمان لأكثر من شهر احتجاجاً على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة المقبلة، وبعدها اقتحموا القصر الجمهوري، مما فجّر اشتباكات دامية بين الميليشيات المؤيدة لـ «الاطار» و«سرايا السلام» المؤيدة التابعة للصدر، داخل المنطقة الخضراء.وبمناسبة مرور عام على الانتخابات، دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) في بيان «الجهات الفاعلة كافة» إلى الانخراط في «حوار دون شروط مسبقة» من أجل إيجاد مخرج لـ «أزمة طال أمدها تنذر بمزيد من عدم الاستقرار».وحث البيان ساسة البلاد على «الاتفاق بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسة من خلال تقديم تنازلات تعيد التأكيد على هدفهم المعلن، وهو تلبية احتياجات الشعب العراقي وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة».