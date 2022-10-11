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عربي-دولي

بعد الضربات الروسية الواسعة.. بايدن يهاتف زيلينسكي وهذا ما تعهد به

Lebanon 24
11-10-2022 | 00:30
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تحدث الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الاثنين، مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للإعراب عن تضامن واشنطن مع كييف، إثر تنفيذ روسيا ضربات واسعة في عدد من مدن أوكرانيا، ردا على تفجير استهدف جسرا يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم.

 

وبحسب بيان صدر عن البيت الأبيض، فقد أدان الرئيس بايدن الضربات وتعهد بمواصلة تزويد أوكرانيا بالدعم اللازم للدفاع عن نفسها، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي المتقدمة.

 

كما شدد الرئيس الأميركي على مشاركته المستمرة مع الحلفاء والشركاء لمواصلة فرض التكاليف على روسيا، ومحاسبتها على ما وُصف بـ"جرائم الحرب والفظائع".

 

وفي المنحى نفسه، تعهد البيت الأبيض بتزويد أوكرانيا بالمساعدات الأمنية والاقتصادية والإنسانية، بينما تقول موسكو إن الدعم العسكري الأميركي لكييف يؤدي إلى إطالة أمد النزاع.

 

وفي وقت سابق، أدان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الضربات الصاروخية الروسية، واصفا إياها بـ"فظيعة".

 

كما أدانت المفوضية الأوروبية الضربات الصاروخية الروسية التي أسفرت عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية المدنية، واصفة إياها بـ "الهجمات المروعة".

(سكاي نيوز)

 

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المصدر: سكاي نيوز
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