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ماكرون قلق.. ويتعهد زيادة الدعم العسكري لكييف

Lebanon 24
11-10-2022 | 01:00
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أبدى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين "قلقه البالغ" حيال الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة على أوكرانيا، متعهّداً بزيادة الدعم العسكري الفرنسي لكييف.

 

وقال الإليزيه في بيان إنّ "الرئيس أعرب عن قلقه البالغ حيال الضربات التي أودت بضحايا مدنيين... وأكّد على دعمه التامّ والكامل للرئيس زيلينسكي والتزام فرنسا بزيادة دعمها لأوكرانيا، بما يتوافق مع الاحتياجات التي عبّرت عنها كييف، بما في ذلك في مجال المعدّات العسكرية".

 

كما قال ماكرون، أمس الاثنين، خلال زيارة إلى مايين (شمال شرق فرنسا) إنّ "الضربات المتعمّدة التي تشنّها روسيا على كامل الأراضي الأوكرانية وضدّ مدنيين تمثّل تغييراً عميقاً في طبيعة هذه الحرب".

 

وأضاف أنّه حالما يعود إلى باريس سيجمع مستشاريه الدبلوماسيين والعسكريين المعنيين بالملف الأوكراني من أجل "تقييم" الوضع بعد هذا القصف الصاروخي غير المسبوق منذ أشهر عدّة.

وليل أمس، أكّد الإليزيه أنّ مجلس دفاع مصغّراً عُقد مساء الاثنين برئاسة ماكرون على مدى ساعة ونصف الساعة بحضور وزيري الخارجية كاثرين كولونا والجيوش سيباستيان ليكورنو.

 

وأوضحت الرئاسة الفرنسية أنّه خلال هذا الاجتماع اتّخذ ماكرون "إجراءات جديدة لدعم أوكرانيا عسكرياً وتلبية احتياجات سكّانها".

 

أتت الوعود الجديدة بعدما أطلقت روسيا أكثر من 80 صاروخاً بعيد المدى على البنى التحتية في كييف وغيرها من المدن الأوكرانية أمس الاثنين.

(العربية)

 

 

 

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المصدر: العربية
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