مشاهد الدمار تخيم على فلوريدا... الاعصار "إيان" ما زال مستمرا

Advertisement

أعاد جيش من 42000 عامل مرافق الكهرباء إلى أكثر من 2.5 مليون شركة ومنزل في فلوريدا انقطع عنها التيار منذ ضرب إعصار إيان، فيما تعتبره الحكومة في الولاية جزء من قصة نجاح.ومع ذلك، فإن تشغيل الأضواء في منزل متنقل مدمر من المحتمل أن يكون غير قابل للإصلاح وتفوح منه رائحة طين وعفن النهر ليس عزاء كبيرا للأشخاص الذين فقدوا جزء كبير من حياتهم في بضع ساعات من الرياح والأمطار وارتفاع مياه البحر.ومع انتهاء البحث الكبير عن الضحايا واستقرار مساحة كبيرة من الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا في فترة طويلة من التعافي من ضربة مباشرة نادرة لإعصار كبير، يستعد السكان لما سيكون شهورا، إن لم يكن سنوات، من العمل.وتقول وكالة أسوشيتد برس، إن الحداد على الممتلكات المفقودة سيكون صعبا. وكذلك الصراع مع شركات التأمين والقرارات بشأن المستقبل.وقرب مجمع Palmers in Coach Light Manor، وهو مجتمع للمتقاعدين مكون من 179 منزلا متنقلا غمرته جداول وقناة، أصاب الحزن سوزان كولبي في المرة الأولى التي رأت فيها منزلها بعد إعصار إيان.وقالت "عمري 86 عاما، وأنا بلا مأوى"، مضيفة "إنه مجرد جنون. أعني، لم أحلم أبدا في حياتي أنه لن يكون لدي منزل، لكنه اختفى".وأكد مسؤولو الولاية حصول ثماني وفيات أخرى مرتبطة بالعاصفة في وقت متأخر من يوم الاثنين، مما رفع حصيلة ضحايا فلوريدا إلى 102 منها ما يزيد قليلا عن النصف في مقاطعة لي الأكثر تضررا، حيث وصل الإعصار القوي من الفئة 4 إلى الشاطئ مع رياح بسرعة 155 ميلا في الساعة (259 كم في الساعة) في 28 سبتمبر.وبشكل عام، ألقي باللوم في 111 حالة وفاة على العاصفة، بما في ذلك خمس وفيات في ولاية كارولينا الشمالية، وحالة وفاة واحدة في فرجينيا، وثلاث حالات وفاة في كوبا.وكانت هذه ثالث أكثر العواصف دموية التي تضرب البر الرئيسي للولايات المتحدة هذا القرن بعد إعصار كاترينا الذي خلف نحو 1400 قتيل وإعصار ساندي الذي أودى بحياة 233 شخصا رغم ضعفه إلى عاصفة استوائية قبيل وصوله إلى اليابسة.لا تزال هناك جبال من الحطام لإزالتها، وفق أسوشيتد برس.وقال مسؤولون إن رجلين في الـ70 من عمرهما انتحرا بالفعل بعد رؤية الدمار. "الحرة"