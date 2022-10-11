رقص وغناء داخل مسجد يثيران غضبا واسعا.. وقرار بمعاقبة المسؤولين شاهدوا الفيديو

تسبب مقطع فيديو تداوله رواد التواصل لرقص وغناء داخل مسجد في مصر بغضب واسع.

وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو لحفل داخل مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة، في ذكرى المولد النبوي، حيث تضمن الفيديو حفل موسيقي بالدفوف ورقص المولوية

وتضمن الفيديو بإنشاد الأغاني وتمايل الحاضرون مع المنشد وقام العديد منهم بالتقاط صور وفيديوهات للحفل.

جانب من الاحتفال بالمولد النبوي في مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة بحضور المطرب مصطفى عاطف

Advertisement اللهم إنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء pic.twitter.com/ylZI06HqmB — شؤون إسلامية 🌴 (@Shuounislamiya) October 10, 2022

من جانبها تدخلت وزارة الأوقاف وقررت ايقاف المسؤولين عن المسجد.

وأعلنت الوزارة إنه بناء على مذكرة رئيس القطاع الديني قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف كل من عمرو سيد النجار علي إمام مسجد السلطان أبو العلا والشيخ أيمن إبراهيم محمد عبد الرحمن مفتش بإدارة أوقاف بولاق والزمالكعن العمل لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام الوزارة، وذلك لتقصيرهما في واجبهما الوظيفي .

واتهمت الوزارة المسؤولين عن المسجد بالمخالفة والتقصير والسماح بإقامة أمسية إنشادية دون تصريح وبما لا يتسق مع هيبة وجلال المساجد .

(العربية)