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رقص وغناء داخل مسجد يثيران غضبا واسعا.. وقرار بمعاقبة المسؤولين شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
11-10-2022 | 03:00
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تسبب مقطع فيديو تداوله رواد التواصل لرقص وغناء داخل مسجد في مصر بغضب واسع.

 

وتداول نشطاء مواقع التواصل فيديو لحفل داخل مسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة، في ذكرى المولد النبوي، حيث تضمن الفيديو حفل موسيقي بالدفوف ورقص المولوية

 

وتضمن الفيديو بإنشاد الأغاني وتمايل الحاضرون مع المنشد وقام العديد منهم بالتقاط صور وفيديوهات للحفل.

 

 

من جانبها تدخلت وزارة الأوقاف وقررت ايقاف المسؤولين عن المسجد.

 

وأعلنت الوزارة إنه بناء على مذكرة رئيس القطاع الديني قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وقف كل من عمرو سيد النجار علي إمام مسجد السلطان أبو العلا والشيخ أيمن إبراهيم محمد عبد الرحمن مفتش بإدارة أوقاف بولاق والزمالكعن العمل لحين انتهاء التحقيقات بديوان عام الوزارة، وذلك لتقصيرهما في واجبهما الوظيفي .

 

واتهمت الوزارة المسؤولين عن المسجد بالمخالفة والتقصير والسماح بإقامة أمسية إنشادية دون تصريح وبما لا يتسق مع هيبة وجلال المساجد .

(العربية)

 

المصدر: العربية

عربي-دولي

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