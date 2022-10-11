8 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة شواطىء تونس

انتشل الحرس الوطني التونسي، اليوم الاثنين، 6 جثث لمهاجرين غير شرعيين قبالة مدينة جرجيس.

وبحسب صحيفة الشروق التونسية، الجثث تعود إلى أشخاص من جنسيات عربية بينهم امرأة.

ونقلت الجثث إلى مستشفى جرجيس الجهوي وأخذت عينة الحمض منهم، لعرضها على الطبيب ومعرفة أسباب الوفاة.

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فيما ذكر موقع إذاعة "موزاييك إف إم"، أن عدد الجثث المنتشلة من البحر وصلى إلى 8 جثث، يشتبه أن تكون لمفقودين غادروا من سواحل جرجيس منذ 21 أيلول المنصرم.



وتقول تقارير إن المهاجرين ربما غرق قاربهم الشهر الماضي، ولكن ليس ثمة تأكيدات رسمية على ذلك.

ومنذ الأسبوع الماضي يحتج عائلات وذوي 18 مهاجرا، اختفى قاربهم ولم يعرف مصيره بعد. مؤكدين أن الدولة لا تفعل شيئا لإنقاذ أقاربهم.