هل حان الوقت لتسحب واشنطن قواتها من سوريا؟

عندما تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه، كانت سياسة الولايات المتحدة تجاه سوريا منفصلة عن الواقع.

وبحسب مجلة "فورين أفيرز" الأميركية، "قررت إدارة بايدن إعادة ضبط أهداف الولايات المتحدة، والقضاء على الفكرة غير المستقرة قانونًا لتأمين منشآت النفط السورية والرغبة غير العملية في طرد جميع القوات الإيرانية من دولة تربطها علاقات طويلة الأمد مع إيران. قرر فريق بايدن أن الوقت قد حان لإعادة تركيز جهود الولايات المتحدة على المهمة الأصلية: هزيمة الدولة الإسلامية أو ما يُعرف بداعش. وأشار فريق الرئيس، أولاً بشكل خاص مع وفد رفيع المستوى إلى سوريا في أيار 2021 ثم علنًا مع تصريحات غير رسمية للصحافة في تموز 2021، إلى أن الولايات المتحدة ستحتفظ بوجود عسكري محدود قوامه حوالي 900 جندي في سوريا وستستأنف تقديم المساعدة الهادفة لتحقيق الاستقرار لاستعادة الخدمات الأساسية، مثل المياه والكهرباء، في المناطق التي تسيطر عليها القوات المدعومة من الولايات المتحدة. كانت الخطة هي القيام بذلك حتى تصبح الظروف أكثر ملاءمة لتسوية سياسية تفاوضية للحرب الأهلية السورية. كان هذا التعديل مدفوعًا بالاعتراف بأنه على الرغم من سيطرة القوات المدعومة من الولايات المتحدة على مساحات كبيرة من الأراضي السورية، إلا أن النفوذ السياسي والدبلوماسي للولايات المتحدة لا يزال محدودًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخيارات البديلة قاتمة".

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وتابعت المجلة، "ان استثمار المزيد من الموارد المالية والعسكرية بشكل كبير على أمل تأمين نتيجة سياسية غير محددة من غير المرجح أن يطغى على التحدي الأساسي في سوريا - وهو أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد قد انتصر في الحرب - هو أمر غير مستحسن استراتيجيًا ولا يمكن الدفاع عنه سياسيًا. ومع ذلك، فإن قرار سحب القوات الأميركية في سوريا بعد وقت قصير من الانسحاب الأميركي من أفغانستان سيكون مكلفًا سياسيًا ويزيد من زعزعة الثقة الإقليمية في التزام الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط. لا يزال الوضع الراهن مصحوبًا بمخاطره الخاصة. فساحة المعركة في سوريا معقدة، وتعمل القوات الروسية والسورية والأميركية على مسافة قريبة بشكل متزايد. في الوقت نفسه، كان هناك ارتفاع كبير في هجمات المجموعات المدعومة من إيران والتي تستهدف المواقع الأميركية، وتهديد متجدد بتوغل عسكري تركي موجه ضد القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. بالنظر إلى كل هذا، تحتاج إدارة بايدن إلى معالجة هذه الأسئلة: هل استمرار الوجود العسكري الأميركي في سوريا ضروري، وهل هو مفيد؟".

وأضافت المجلة، "يبدو أن إدارة بايدن تتمسك بالأمل في أن الظروف ستتغير أو تتحسن وأن تسوية تفاوضية أفضل أو الخروج من المنحدر سيصبح واضحًا. ومع ذلك، فإن كل يوم يمر يزيد من المخاطر التي تتعرض لها القوات الأميركية ويضعف، لا يقوي، الموقف التفاوضي للولايات المتحدة في ما يتعلق بما يمكن الحصول عليه من الأسد وروسيا مقابل رحيل الولايات المتحدة. عوضاً عن التخبط في الفوضى، يجب على الولايات المتحدة التركيز على التفاوض على خروج يؤمن، في أسرع وقت ممكن، مصلحتها الأساسية في سوريا: وصول الولايات المتحدة إلى المجال الجوي السوري وسلامة السوريين الذين قاتلوا إلى جانب القوات الأميركية لهزيمة داعش. أصبحت سوريا تمثل بيئة خطرة بشكل متزايد للعمل فيها، لكن داعش ليست مسؤولة في المقام الأول عن تصاعد العنف. فقد ارتفعت الأحداث العنيفة في سوريا - مثل القصف وهجمات المدفعية - بأكثر من 20 في المائة هذا العام، وفقًا لمشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح، وهو مشروع غير ربحي لجمع البيانات وتحليلها ورسم خرائط الأزمات. على الرغم من أن داعش لا يزال يمثل تهديدًا مستمرًا في العراق وسوريا، إلا أنه غير قادر إلى حد كبير على إجراء عمليات هجومية منسقة في هذين البلدين أو التخطيط لهجمات وتوجيهها إلى الخارج. وهذا يعني أن نشاط ما يقرب من 900 فرد عسكري أميركي يتمركزون في سوريا قد انخفض أيضًا بشكل كبير عن ذروته. كما وتغير أيضًا مكان حدوث النشاط العسكري الأميركي. فبدلاً من التمركز في شمال شرق سوريا، حيث تتمركز القوات الأميركية، فإن العمليات ضد أهداف عالية الأهمية لداعش تجري في إدلب ومناطق أخرى خاضعة اسمياً لسيطرة عناصر مختلفة من المعارضة السورية".

وبحسب المجلة، "حتى مع انخفاض عنف داعش، تتزايد المخاطر على القوات الأميركية. ينبع بعضها من العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين الولايات المتحدة وروسيا، والتي عرّضت للخطر ما كان في السابق خط اتصال احترافي نسبيًا بين القوات الأميركية والروسية العاملة في سوريا. فمنذ غزو أوكرانيا، انخرطت الطائرات الروسية في سلسلة من الأعمال الخطيرة. كما وأن الحرب في أوكرانيا لها تأثير خبيث آخر. فبينما تحوّل روسيا الموارد إلى حربها مع جارتها في أوروبا الشرقية، ملأت إيران الفراغ في سوريا، وأصبحت أكثر نفوذاً وأقل نفوراً من المخاطرة. وتهدد القوات المدعومة من إيران بشكل متزايد العمليات الأميركية بنيران مباشرة وغير مباشرة، حيث شنت ما لا يقل عن 19 هجومًا صاروخيًا او بطائرات مسيّرة على مواقع أميركية في العراق وسوريا هذا العام حتى الآن. ومع استمرار تعثر المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، من المرجح أن تستخدم إيران مجموعاتها في سوريا لممارسة ضغط إضافي على الولايات المتحدة في محاولة لتأمين ما لا يزال بعيد المنال في ساحة المعركة على طاولة المفاوضات".

وأضافت المجلة، "وتزيد تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي وحليف الولايات المتحدة، من الضغط على القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. هدد رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، بتجديد الدفع العسكري لتحقيق هدفه الطويل الأمد المتمثل في إنشاء منطقة عازلة بطول 19 ميلاً في سوريا لتأمين الحدود التركية وتمكين اللاجئين السوريين الذين يعيشون في تركيا من العودة إلى ديارهم. ومنذ أن أجرت إيران وروسيا وتركيا محادثات ثلاثية في حزيران، وسعت تركيا استخدامها للمسيّرات والمدفعية والضربات الجوية في المجال الجوي الذي تسيطر عليه روسيا، مستهدفة شركاء الولايات المتحدة. دفعت الزيادة في النشاط منذ المحادثات الثلاثية قيادة قوات سوريا الديمقراطية إلى التأسف علنًا من أن روسيا أعطت الضوء الأخضر للنشاط الجوي التركي المتزايد وإلقاء اللوم على الولايات المتحدة وروسيا لعدم إيقافه. وتزيد تصرفات تركيا من إضعاف الموقف الأميركي في شمال شرق سوريا لأنها تصرف انتباه قوات سوريا الديمقراطية عن داعش وتجبرها على طلب الدعم من روسيا ونظام الأسد لمواجهة العدوان التركي. ومن المرجح أن يزداد الوضع سوءًا قبل الانتخابات التركية عام 2023، مع احتمال استعداد أردوغان لتحمل مخاطر أكبر لدرء الهزيمة".

وأضافت المجلة، "لا يزال تنظيم داعش يمثل تهديدًا مستمرًا، ولكن على عكس الفترة من 2015 إلى 2019، عندما سيطر التنظيم على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق، لم يعد لديه ملاذ آمن حيث يمكنه التخطيط وتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف الغرب. هذا يعني أن القوات الأميركية قد أنجزت مهمتها الأصلية. يمكن احتواء تهديد داعش الذي لا يزال قائما حتى اليوم دون تعريض القوات الأميركية للأذى. على الجيش الأميركي أن يواصل استهداف عناصر التنظيم رفيعي المستوى بمسيرات وغارات جوية بالإضافة إلى الغارات المستهدفة لمواصلة الضغط المستمر لمكافحة الإرهاب على ما تبقى من التنظيم. ومن العوامل الأساسية لهذا النهج أيضًا الانسحاب بشكل ودي بما يكفي للحفاظ على العلاقات مع شركائها السوريين حتى تتمكن الولايات المتحدة من الاستمرار في استخدام المعلومات الاستخباراتية البشرية وتأمين الوصول إلى المجال الجوي السوري. على الرغم من التوترات الجيوسياسية الحالية ، فإن رحيل الولايات المتحدة المنسق بشكل فضفاض مع روسيا هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف".

وختمت المجلة، "بعد ما يقرب من سبع سنوات من وصول أول جندي أميركي إلى الأرضي السورية، حان الوقت لواشنطن لسحب قواتها. لم يعد الوجود العسكري الأميركي في سوريا رصيدًا إستراتيجيًا؛ لا بل أصبح يمثل نقطة ضعف".

