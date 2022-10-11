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ايران.. إضراب عمال البتروكيماويات يتعلق بالأجور لا بوفاة أميني

Lebanon 24
11-10-2022 | 11:00
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نقلت وكالة "رويترز" عن  الحاكم الايراني علي هاشمي قوله اليوم :"إن إضراب عمال مصنع للبتروكيماويات في مدينة عسلوية يتعلق بغضبهم بسبب خلاف حول الأجور، وليس جزءا من الاحتجاجات المرتبطة بوفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها".
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اضاف: "إن بعض الإيرانيين حاولوا استغلال احتجاجات العمال عبر ترداد شعارات ضد الحكومة".
المصدر: العربية
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