ايران.. إضراب عمال البتروكيماويات يتعلق بالأجور لا بوفاة أميني

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نقلت وكالة "رويترز" عن الحاكم الايراني علي هاشمي قوله اليوم :"إن إضراب عمال مصنع للبتروكيماويات في مدينة عسلوية يتعلق بغضبهم بسبب خلاف حول الأجور، وليس جزءا من الاحتجاجات المرتبطة بوفاة الشابة مهسا أميني بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها".اضاف: "إن بعض الإيرانيين حاولوا استغلال احتجاجات العمال عبر ترداد شعارات ضد الحكومة".