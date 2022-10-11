Advertisement

عربي-دولي

مصر.. قرار من السيسي بالإفراج عن أكبر دفعة من السجناء

Lebanon 24
11-10-2022 | 07:30
A-
A+
Doc-P-999155-638010930347000245.jpeg
Doc-P-999155-638010930347000245.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت لجنة العفو الرئاسي في مصر الإفراج عن دفعة جديدة تضم 70 من السجناء المحبوسين احتياطيا، خلال الساعات المقبلة، حيث ستكون الدفعة الأكبر منذ إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي.


وأوضحت مصادر أن لجنة العفو الرئاسي ستعلن خلال الساعات المقبلة عن أسماء المفرج عنهم.
Advertisement

وقبل أيام، أعلنت لجنة العفو الرئاسي إخلاء سبيل 50 شخصا في قائمة واحدة والتي تضمنت كلا من عمرو خليل (التراس) - وسعيد شحاتة - ومحمد عبده علام - وإيهاب البشبيشي - يحيى حلوة.

وبينت لجنة العفو أنها تنسق بالتعاون مع الأجهزة المعنية لخروج دفعة جديدة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا من غير المتورطين بعنف ولا ينتمون لجماعات إرهابية.

فيما قال طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه يتم العمل بوتيرة سريعة وهناك قوائم كثيرة للإفراج عن المحبوسين احتياطيا، مضيفا أنه تم استقبال العديد من الطلبات وفقا للشروط التي تم الإعلان عنها. 

وأكد أنه "يجب توجيه التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي مع الإفراج عن كل قائمة جديدة، لأنه يقدم الدعم للجنة العفو الرئاسي"، موجها التحية للنائب العام ووزير الداخلية لتسهيل عمل اللجنة.

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أنه يتم البحث عن الشباب الذين لم يتورطوا في العنف أو الانضمام للجماعات الإرهابية ليندمجوا في المجتمع مرة أخرى.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:09 | 2022-10-11
09:04 | 2022-10-11
09:00 | 2022-10-11
08:39 | 2022-10-11
08:30 | 2022-10-11
08:00 | 2022-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website