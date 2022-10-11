رئيس كوريا الجنوبية يتهم جارته الشمالية بتهديد العالم



ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن يون قوله إن "كوريا الشمالية تتقدم في تطوير السلاح النووي، ولا تهدد جمهورية كوريا فحسب، بل العالم"، مضيفا: "أعتقد أنها لن تجني شيئا من الأسلحة النووية".

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ودعت كوريا الجنوبية، في وقت سابق اليوم، جارتها الشمالية، إلى الوقف الفوري لأنشطة تصعيد التوتر، بعد يوم من إعلان بيونغ يانغ أنها أجرت تدريبات "نووية تكتيكية" وتعهدت بتعزيز قوتها النووية.

وقال مسؤول في وزارة الوحدة، إن "الحكومة تحث كوريا الشمالية مرة أخرى على الوقف الفوري لأي استفزازات إضافية والرد على عرض مبادرتنا الجريئة"، مشيرا إلى اقتراح الرئيس يون للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد الشمال مقابل خطوات نزع السلاح النووي. اتهم رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الثلاثاء، جارته كوريا الشمالية بتهديد العالم أجمع، مؤكدا في الوقت ذاته أنها تتقدم في جهودها لتطوير الأسلحة النووية.ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن يون قوله إن "كوريا الشمالية تتقدم في تطوير السلاح النووي، ولا تهدد جمهورية كوريا فحسب، بل العالم"، مضيفا: "أعتقد أنها لن تجني شيئا من الأسلحة النووية".ودعت كوريا الجنوبية، في وقت سابق اليوم، جارتها الشمالية، إلى الوقف الفوري لأنشطة تصعيد التوتر، بعد يوم من إعلان بيونغ يانغ أنها أجرت تدريبات "نووية تكتيكية" وتعهدت بتعزيز قوتها النووية.وقال مسؤول في وزارة الوحدة، إن "الحكومة تحث كوريا الشمالية مرة أخرى على الوقف الفوري لأي استفزازات إضافية والرد على عرض مبادرتنا الجريئة"، مشيرا إلى اقتراح الرئيس يون للمساعدة في إعادة بناء اقتصاد الشمال مقابل خطوات نزع السلاح النووي.

وشدد المسؤول على أن حكومة الجنوب تعتبر أنه من "الخطير للغاية أن تقوم كوريا الشمالية بالمضي قدما في تدريب نووي يستهدف سيئول بعد أن تبنت مؤخرا قانونا جديدا يلمح إلى احتمال توجيه ضربات نووية استباقية".

جاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الوحدات العسكرية التي تتعامل مع "الأسلحة النووية التكتيكية"، قامت بتدريبات لإطلاق صاروخ باليستي في "محاكاة لتحميل رؤوس نووية تكتيكية من صومعة تحت خزان".

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن الزعيم كيم جونغ-أون أشرف على تلك التدريبات.