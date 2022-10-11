المالكي يمثل أمام القضاء على خلفية التسريبات الصوتية

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أفادت قناة "روسيا اليوم"، أنّ رئيس الحكومة العراقي الأسبق نوري المالكي يمثل أمام القضاء بسبب التسريبات الصوتية المنسوبة له.وذكر مراسل القناة، أن "المالكي مثل أمام القضاء صباح اليوم الثلاثاء، وخرج من القاضي بكفالة"، دون تفاصيل أكثر.وفي الأسابيع الأخيرة سربت تسجيلات صوتية لنوري المالكي يتحدث فيها عن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وعن الأوضاع في العراق، واتهم على إثرها بمحاولة خلق فوضى في البلاد.