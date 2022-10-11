إعادة إمدادات الطاقة إلى محطة زابوروجيه النووية لتلبية احتاجاتها الخاصة

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صرح رينات كارتشا، مستشار المدير العام لشركة "روس إنيرغو أتوم"، بأن إمدادات الطاقة لمحطة زابوروجيه النووية لتلبية احتياجاتها الخاصة تتم مرة أخرى من خلال خطوط الكهرباء.وكان فلاديمير روغوف، عضو المجلس الرئيس لمنطقة زابوروجيه، قد ذكر في اليوم السابق أن محطة الطاقة النووية تعمل بمولدات الديزل.وقال كارتشا بهذا الشأن في تصريح تلفزيوني: "لمدة يومين وأكثر من ذلك، تم فصل الطاقة عن المدينة تماما، وجرى تنفيذ توليد (الكهرباء) بشكل أساسي من خلال مولدات الديزل. الآن تم تصحيح الوضع: المدينة متصلة بمصدر الطاقة، وتعمل المحطة في وضع الإمداد بالطاقة لاحتياجاتها الخاصة. لقد وصل كل شيء بشكل عام إلى معايير مرضية، لكن كل شيء غير مستقر للغاية".وأضاف مستشار المدير العام لشركة "روس إنيرغو أتوم" في هذا السياق إنه يمكن في أي لحظة توقع قصف آخر من القوات الأوكرانية.