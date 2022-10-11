بومبيو: تصريح بايدن يُشكل خطرا رهيبا على الأميركيين

قال وزير الخارجية الأميركية السابق مايك بومبيو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية إنّه "عندما تسمع الرئيس الاميركي جو بايدن وهو يتحدث عن "هرمغدون" نووي بشكل عشوائي كفكرة عشوائية خلال حفل لجمع تبرعات، فإن هذا يمثل خطرا رهيبا على الشعب الأميركي، إذا كان يعتقد حقا أنه يجب أن يتحدث إلينا بطريقة جادة".

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(سبوتنيك)