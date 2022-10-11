"في حال فاز الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية".. هل سيستمر تدفق المساعدات الأميركية إلى أوكرانيا؟

بينما يدقق المسؤولون الأميركيون في خرائط تتبع التطورات المتعلقة بالهجوم المضاد لأوكرانيا ضد روسيا، يراقب نظراؤهم الأوكرانيون نوعًا مختلفًا من المنافسة في الولايات المتحدة: انتخابات الكونغرس النصفية المقبلة.

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وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "في كييف، أعرب الأوكرانيون عن الأمل وبعض المخاوف، من أن الانتخابات التشريعية الشهر المقبل لن تقوض التدفق المذهل للأسلحة الأميركية والمساعدات الأمنية التي سمحت بها واشنطن منذ بدء غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 شباط. وتتزايد حالة عدم اليقين بشأن الدعم الأميركي في المستقبل حيث يتوقع منظمو الاستطلاعات أن الجمهوريين سيستعيدون السيطرة على مجلس النواب. وأعرب بعض المشرعين والمرشحين الجمهوريين عن استيائهم من مبالغ المساعدات الضخمة، مستشهدين بمخاوف أمنية متنافسة بشأن الصين، والأولويات المحلية، والحاجة إلى مزيد من الرقابة. وأشارت داريا كالينيوك، الناشطة في مجال مكافحة الفساد التي قادت وفداً من المقاتلات الأوكرانيات إلى واشنطن الشهر الماضي، إلى أن جميع الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب تقريباً صوتوا ضد مشروع قانون تمويل مؤقت يشمل 12 مليار دولار لأوكرانيا. وقالت كالينيوك: "هذا يعني أننا نواجه موقفاً صعباً يتمثل في جعل دعم أوكرانيا قضية حزبية".

وتابعت الصحيفة، "المخاوف، على الرغم من كونها مؤقتة، من أن الدعم الأميركي قد يتعثر، تخلق شعوراً بمزيد من الضغط في كييف. قال مسؤول أوكراني كبير، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن اعتماد أوكرانيا شبه الكامل على المساعدات العسكرية والاقتصادية الأجنبية يعني أن جيشها يجب أن يستعيد بسرعة أكبر قدر ممكن من الأراضي التي تسيطر عليها روسيا قبل أي تخفيف محتمل للدعم الغربي. وأضاف المسؤول: "انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة هي أحد العوامل التي تثير قلقنا بشأن الشتاء". وتابع قائلاً: "سوف تتمكن روسيا من تحقيق المكاسب مع الكونغرس الجديد كما ومع الأوروبيين عندما تقوم بابتزازهم في سياسة الطاقة. هذا هو سبب أهمية الهجوم الحالي". وقال مسؤولون أوكرانيون آخرون إنهم ما زالوا واثقين من استمرار المساعدة الأميركية. قال أولكساندر زافيتنيفيتش، الذي يرأس لجنة الأمن القومي والدفاع في البرلمان الأوكراني، إن الدعم العام الأميركي لأوكرانيا في الحرب ظل قوياً على مستوى البلاد على الرغم من إحجام بعض الجمهوريين، ولذا فهو لا يشعر بالقلق من أن المساعدة الأميركية ستنخفض. وسأل: "من هو السياسي الذي لا يؤيد رأي ناخبه؟" وتابع قائلاً: "بعد كل شيء، فإن الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة هو مسار استراتيجي معين" لأمن الولايات المتحدة".

وأضافت الصحيفة، "كرر الرئيس الأميركي جو بايدن، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الفائت، تعهده بأن واشنطن ستدعم أوكرانيا "مهما سيستغرق الأمر"، مما يشير إلى حملة طويلة الأمد لتزويد الأسلحة اللازمة لدفع القوات الروسية للتراجع عن المدن والبلدات المحتلة، ومنع قيام بوتين بضم أربع مقاطعات أوكرانية بشكل غير قانوني. منذ شباط، أرسلت إدارة بايدن إلى أوكرانيا أكثر من 17 مليار دولار من المساعدات العسكرية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ والمسيرات. ولكن بينما يتخبط المستهلكون الأميركيون مع التضخم وتباطؤ الاقتصاد، تشير استطلاعات الرأي إلى أن عددًا أقل من الجمهوريين يعتقدون أن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية حماية أوكرانيا. وقال فاسيلي تشالي، الذي عمل سفيراً لأوكرانيا في واشنطن من 2015 إلى 2019: "ليس من شأننا مناقشة أو مساعدة شخص ما" في السياسة الأميركية. عملنا هو الحفاظ على علاقة قوية مع الشعب الأميركي". وأشار تشالي إلى الجدل المكثف حول توفير الأسلحة لأوكرانيا، التي كانت تخوض حربًا مع الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة دونباس الشرقية، خلال فترة ولايته في واشنطن. بدأ بيع الأسلحة الصغيرة في عامي 2015 و 2016 في ظل إدارة أوباما. في عام 2017، أذنت إدارة ترامب بتوفير صواريخ جافلين المضادة للدبابات".

وبحسب الصحيفة، "وبينما كان تشالي من بين الأوكرانيين الذين يسعون للحصول على معدات متطورة بما في ذلك الدبابات والطائرات المقاتلة، قال إنه يتعاطف مع تركيز بعض المشرعين الأميركيين على القضايا المحلية. وقال: "يجب على كل دولة أن تدفع تكاليف الصحة والتعليم والبرامج الداخلية والوظائف - إنه أمر مفهوم تمامًا. لكن إذا لم تتمكن من حماية بلدك وشعبك، فلا يمكنك التفكير في التنمية". ويخشى الأوكرانيون أيضًا من أن تستخدم روسيا الانتخابات لتقويض الدعم من الحزبين، ومن المحتمل أن تستخدم استراتيجيات مثل تلك التي قررت الحكومة الأميركية أنها تدخل روسي في انتخابات عام 2016. ومع زيادة المساعدة الأميركية، يدعو المشرعون من كل طرف إلى مزيد من الرقابة القوية على أمل تجنب الهدر والتحويل الذي تميزت بهما المساعدات الأميركية الهائلة المقدمة للعراق وأفغانستان. وتعمل أوكرانيا على تكثيف جهود المساءلة، وإنشاء هيئة إشراف برلمانية جديدة وتنظيم زيارات لمخازن الأسلحة، وفقًا لما ذكره زافيتنيفيتش. وقال إنه حتى الآن لم تكن هناك شكاوى موثقة حول تحويل أو إساءة استخدام أسلحة أجنبية".