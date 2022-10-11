مسؤول استخباراتي بريطاني: لا مؤشرات على نية روسيا استخدام النووي

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قال رئيس المكتب المعني بالاستخبارات الإلكترونية البريطانية جيريمي فليمنغ في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "أعتقد أن أي حديث عن الأسلحة النووية هو أمر خطير للغاية، وعلينا أن نكون حذرين للغاية بشأن الطريقة التي نتحدث بها عن ذلك".وأضاف أن وكالته "تأمل أن ترى مؤشرات إذا بدأت روسيا السير في هذا المسار"، مما يشير إلى أن مكتب الاتصالات الحكومية البريطانية لم يشهد أي مؤشرات من هذا القبيل حتى الآن.وأشار إلى أنّ "الروس يلتزمون بالعقيدة التي نفهمها عن استخداماتهم، بما في ذلك استخدام الأسلحة النووية".