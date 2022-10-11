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عربي-دولي

روسيا تتحدّث عن الأسلحة الإضافيّة إلى أوكرانيا: سنراقب كل شيء

Lebanon 24
11-10-2022 | 12:30
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الكرملين سيراقب عن كثب كل ما يتعلق بإمدادات الأسلحة الإضافية إلى كييف.

وأضاف بيسكوف في حديث مع الصحفيين: "في الواقع، تم بالفعل على نطاق واسع من قبل مختلف البلدان الإعلان عن المزيد من شحنات الأسلحة إلى كييف، لذلك بالطبع، سنراقب كل شيء باهتمام شديد".
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وتابع بيسكوف القول: "نحن ندرك جيدا المزاج السائد هناك عشية قمة مجموعة السبع، ومن المتوقع أن تستمر بالسير على طريق المواجهة".
 
 
(سكاي نيوز)
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