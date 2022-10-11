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عربي-دولي

رئيس وزراء هذا البلد: الأمل في السلام إسمه دونالد ترامب

Lebanon 24
11-10-2022 | 13:00
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صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن السلام في أوكرانيا ممكن فقط من خلال المفاوضات المباشرة ما بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف أوربان أن "الهدنة لا ينبغي أن تعقد بين روسيا وأوكرانيا، ولكن بين واشنطن وموسكو، وأي شخص يعتقد أن هذا الصراع سينتهي من خلال المفاوضات الروسية الأوكرانية لا يعيش في هذا العالم. فالواقع أمر آخر".
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وأوضح أوربان أنه لا يعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن مفاوضا مناسبا من الجانب الأميركي، مضيفا أن الخطاب العدواني للرئيس الحالي "ذهب بعيدا جدا".
 
واختتم رئيس الوزراء الهنغاري حديثه بالقول: "ما أقوله سيبدو قاسيا، إلا أن الأمل في السلام اسمه دونالد ترامب".
 
 
(روسيا اليوم)
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