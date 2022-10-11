رئيس وزراء هذا البلد: الأمل في السلام إسمه دونالد ترامب

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صرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بأن السلام في أوكرانيا ممكن فقط من خلال المفاوضات المباشرة ما بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية.وأضاف أوربان أن "الهدنة لا ينبغي أن تعقد بين روسيا وأوكرانيا، ولكن بين واشنطن وموسكو، وأي شخص يعتقد أن هذا الصراع سينتهي من خلال المفاوضات الروسية الأوكرانية لا يعيش في هذا العالم. فالواقع أمر آخر".وأوضح أوربان أنه لا يعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن مفاوضا مناسبا من الجانب الأميركي، مضيفا أن الخطاب العدواني للرئيس الحالي "ذهب بعيدا جدا".