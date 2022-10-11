خبراء عسكريين كنديين إلى بولندا... ما الهدف من إرسالهم إلى هناك؟

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صرحت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند خلال مشاركتها في قمة وارسو بأن أوتاوا سترسل 40 خبيرا عسكريا إلى بولندا لتدريب قوات كييف ورفع مستوى أدائهم في غضون الأسابيع القادمة.وأوضحت أن التدريبات ستعزز من إمكانيات قوات كييف في الكشف عن أماكن العبوات الناسفة وتفكيك الألغام وأن هذه الخبرات سترفع من مستوى أدائهم وتمكنهم من استعادة أراضيهم.