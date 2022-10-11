Advertisement

عربي-دولي

ضابط أميركي متقاعد يكشف عن دور "قوات الناتو" في أوكرانيا... ماذا قال؟

Lebanon 24
11-10-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-999231-638011048953454336.jpg
Doc-P-999231-638011048953454336.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال ضابط استخبارات مشاة البحرية الأميركية المتقاعد سكوت ريتر، إن القوات الأميركية الخاصة تنسق أعمال القوات المسلحة الأوكرانية.
جاء ذلك خلال مقابلة له على قناة Judging Freedom على موقع "يوتيوب"، حيث أكد ريتر على أن القوات الأميركية الخاصة موجودة على الأراضي الأوكرانية لمساعدة كييف. وتابع: "لقد قلت أكثر من مرة إن القوات الأميركية موجودة على الأراضي الأوكرانية في نيسان، وكنت على حق. الآن تتحدث وسائل الإعلام عن وجودهم".
Advertisement

وشدد الضابط على أنه سيكون من الأصح اعتبار الجيش المتمركز هناك هو جيش "الناتو" وليس الجيش الأوكراني، حيث أنه جيش "يدربه الناتو، ويتلقى تعليماته من الناتو، ويتلقى معلومات سرية من الناتو، وبموافقة الناتو. تلك هي القوات العسكرية للناتو".

ووفقا لرويتر، فإن المدربين الغربيين يقومون بتدريب القوات المسلحة الأوكرانية على التعامل مع الأسلحة الجديدة، مضيفا أن القوات الخاصة مسؤولة عن ضمان دمج المعدات الموردة والاتصالات والاستخبارات في الجيش الأوكراني.
 
 
(روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:06 | 2022-10-11
17:35 | 2022-10-11
17:28 | 2022-10-11
17:20 | 2022-10-11
16:59 | 2022-10-11
16:30 | 2022-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website