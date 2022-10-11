أمام قادة السبع.. بايدن يؤكد "التزامه الثابت" بمحاسبة روسيا

Advertisement

أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، الثلاثاء، التزامه "الثابت" بمحاسبة روسيا على الحرب التي تشنها في أوكرانيا.وأتى تعليق الرئيس الأميركي في اجتماع ضم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي وقادة مجموعة السبع في جلسة مخصصة ليحث التطورات في أوكرانيا.وقال بايدن في تغريدة: "صباح اليوم، تحدث إلى الرئيس زيلينسكي وقادة مجموعة السبع حول التزامنا الثابت لمحاسبة روسيا بسبب حربها ودعمنا لأوكرانيا مهما طال الأمر".من جهته، دعا الرئيس الأوكراني قادة دول مجموعة السبع، عبر الفيديو إلى المساهمة في إنشاء درع جوية لصد الضربات الروسية التي تنهال على أوكرانيا وتكثّفت في اليومين الأخيرين.وقال زيلينسكي، بحسب الترجمة الإنكليزية لخطابه الصادرة عن الرئاسة الأوكرانية، "أطلب منكم تعزيز الجهود العامة للمساعدة ماليا في إنشاء درع جوي لأوكرانيا. سيكون الملايين من الناس ممتنين لمجموعة السبع على هذه المساعدة".وطالب أيضا إلى زيادة العقوبات على موسكو وإلى تكثيف المساعدة العسكرية لأوكرانيا، معتبرا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الذي أصبح الآن في المرحلة الأخيرة من حكمه، ما زال يتمتّع بمجال لمزيد من التصعيد".وأضاف "هذا يمثل تهديدا لنا جميعا".واتهم موسكو بأنها "تحاول جرّ بيلاروسيا مباشرة إلى هذه الحرب"، غداة إعلان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشنكو، المقرّب من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن البلدين نشرا قوات مشتركة دون أن يحدد موقع نشرها.