واشنطن: لا نستبعد إمداد أوكرانيا بصواريخ باليستية بعيدة المدى

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، أن واشنطن لا تستبعد تزويد أوكرانيا بصواريخ باليستية تكتيكية بعيدة المدى.



وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط لتزويد كييف بصواريخ باليستية تكتيكية، قال كيربي: "نحن لا نستبعد أي احتمالات. نتحدث مع كييف كل يوم. وهذا الأسبوع سيُعقد اجتماع في بروكسل. وزير الدفاع الأميركي يعقد مرة أخرى اجتماعا لمجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا بمشاركة حوالي 50 دولة لبحث احتياجاتها. سننظر في الموضوع بأكمله. ليس لدي ما أعلنه اليوم".

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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن كييف طلبت من الولايات المتحدة إمدادها بصواريخ "أتاكمز" لشن ضربات على الأراضي الروسية وخاصة شبه جزيرة القرم.



ويحاول المسؤولون الأوكرانيون إقناع المشرعين الأميركيين بأن الصواريخ ضرورية لضرب قاعدة مزعومة للطائرات المسيرة في شبه جزيرة القرم الروسية.



إلى ذلك، وبحسب الصحيفة، يعتقد المسؤولون الأميركيون أن كييف لا تحتاج إلى صواريخ بعيدة المدى في هذه المرحلة من الصراع، ويخشى إذا سُلمت لأوكرانيا، أن موسكو قد تعد مثل هذه الخطوة بمثابة تصعيد.

(روسيا اليوم)