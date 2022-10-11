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عربي-دولي

إضرابات عمّالية في إيران

Lebanon 24
11-10-2022 | 17:20
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ركّزت السلطات الأمنية الإيرانية حملتها العنيفة لقمع الاحتجاجات بالذخيرة الحية في المناطق الكردية، بالتزامن مع تصريحات حكومية عن السماح بتنظيم التظاهرات السلمية المعارضة عبر تنظيمها من قبل وزارة الداخلية، في حين تحدثت باريس عن احتجاز طهران 5 مواطنين فرنسيين رهائن ودعتها لإطلاق سراحهم.
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في وقت تقترب التجمعات والاحتجاجات المنددة بالنظام الحاكم في إيران من إتمام شهرها الأول، رغم القمع الدموي والمميت للمتظاهرين، اتسعت رقعة الإضرابات العمالية المؤيدة للحراك الشعبي المندد بقمع الحريات وتردي الأوضاع المعيشية أمس.
ودخل عمّال في مصفاة عبادان، جنوب غربي إيران، في إضراب أمس، ونظموا وقفة احتجاجية أمام بوابة دخول الموظفين، في حين سارعت السلطات، التي تخشى من انتقال عدوى الاحتجاجات للمؤسسات الحيوية، إلى نفي أنباء الإضراب.
وواجه بعض العمال الذين توقفوا عن العمل في المرحلة الثانية من المصفاة، محاولات أمنية لمنع الخطوات الأولى للإضراب.
في موازاة ذلك، أعلن مجلس تنظيم احتجاجات عمال عقود النفط، أمس، أن "عددا من الزملاء اقترحوا تنظيم تجمع، يوم غد، في مفترق طرق بمدينة عسلوية، يؤدي إلى شركة بوشهر للبتروكيماويات، وقالوا إنهم سيستمرون في الاحتجاج حتى إطلاق سراح المعتقلين". ومع امتداد الانتفاضة الشعبية التي عمّت إيران إلى عمال صناعة النفط والبتروكيماويات، منذ أمس الأول، كتبت نقابة عمال قصب السكر في هفت تبه انها تهنئ العمال في مختلف قطاعات النفط والبتروكيماويات على إضرابهم دعما لاحتجاجات الشوارع. وكتبت النقابة العمالية في بيان: "عاشت النقابة والتضامن الطبقي للعمال من أجل الحرية. نحو إضراب وطني في مختلف قطاعات العمل والإنتاج".
كما استمر إضراب الطلاب وخروجهم في مسيرات احتجاجية بعدة جامعات إيرانية، بينها جيلان وطهران وشيراز وأصفهان. وتزامن ذلك، مع خروج احتجاجات ليلية في مناطق رئيسية بالعاصمة طهران وعدة مناطق بينها كردستان وشيراز وبيجان.
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