روسيا تجدّد قصف مدن أوكرانية وتقلّل من الخطر النووي

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تسبّبت ضربات روسية جديدة استهدفت منشآت للطاقة في مناطق أوكرانية عدة، في دمار جسيم، وفي قطع الكهرباء عن 300 منطقة سكنية، في وقت قللت موسكو من الخطر النووي، محذّرة في الوقت نفسه أميركا وحلفاءها من الاقتراب من الخط الأحمر.بعد يومٍ من القصف الصاروخي الروسي واسع النطاق الذي نفّذته ضد جارتها وأسفر عن سقوط 19 قتيلاً وعشرات الجرحى من المدنيين، استهدف قصف جديد، أمس، منشآت الطاقة في مناطق عدة بينها كييف ولفيف في غرب أوكرانيا قرب الحدود البولندية، مما تسبب في أضرار جسيمة.وأعلن حاكم منطقة لفيف ماكسيم كوزتسكي: "وقعت 3 انفجارات في منشأتين للطاقة في لفيف"، بينما أفاد رئيس البلدية أندريه سادوفيي بأن الكهرباء انقطعت عن جزء من المدينة الرئيسية في المنطقة وتدعى لفيف أيضا.وشهدت ضواحي كييف عدة انفجارات، حيث عملت منظومة الدفاع الجوي.وقال حاكم منطقة دنيبروبيتروفسك في وسط أوكرانيا فالنتين ريزنيتشينكو: "أطلق الروس صواريخ على منشآت الطاقة في قطاعَي بافلوغراد وكاميان: هناك دمار جسيم"، لافتًا إلى أن "العديد من القرى من دون كهرباء".وأفادت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني بأن القوات الروسية أطلقت 16 صاروخًا على منطقتَي ميكولايف وأوديسا الجنوبيتين، كما أرسلت طائرتين انتحاريتين من دون طيار، مما ألحق أضرارًا بالبنية التحتية لمنشآت الطاقة.وكانت صفارات الإنذار قد أطلقت في عدد من مناطق البلاد، صباح أمس، وسط أنباء عن انفجارات جديدة في كريمنشوك وبولتافا وسومي وكيروفوغراد.وقالت الطوارئ الأوكرانية إن أكثر من 300 منطقة سكنية في 5 مناطق بأوكرانيا لا تزال من دون كهرباء، ودعت الحكومة الأوكرانية، أمس، السكان إلى الحد من استهلاك الكهرباء في أعقاب الضربات الروسية.