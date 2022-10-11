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عربي-دولي
بايدن يعيد تقييم العلاقات الأميركية - السعودية
Lebanon 24
11-10-2022
|
18:06
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قال جون كيربي متحدث الأمن القومي في البيت الأبيض أمس، إن الرئيس الأميركي جو بايدن يعيد تقييم علاقات بلاده مع السعودية بعد إعلان مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط في الأسبوع الماضي خفض الإنتاج بمقدار أكبر من المتفق عليه فيما سبق.
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وأضاف كيربي في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن": "أعتقد أن الرئيس كان واضحا جدا بشأن أن هذه علاقة نحتاج إلى الاستمرار في إعادة تقييمها، ونحتاج إلى إعادة النظر فيها... وبالطبع في ضوء قرار أوبك، أعتقد أنه سيفعل ذلك".
وأضاف أن بايدن يرغب في التعاون مع الكونغرس بخصوص العلاقات المستقبلية مع السعودية.
وطالب السناتور بوب مينينديز، الرئيس الديموقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، أمس الأول، بتجميد التعاون مع السعودية، خصوصا فيما يتعلق بمعظم مبيعات الأسلحة، واتهم المملكة بالمساعدة على دعم الحرب الروسية في أوكرانيا بعدما أعلنت "أوبك+" الأسبوع الماضي أنها ستخفض إنتاج النفط.
وقال كيربي إن قرار "أوبك+" أصاب بايدن بخيبة أمل وإنه (الرئيس) يعتزم العمل مع الكونغرس على التفكير في الطبيعة التي يجب أن تكون عليها هذه العلاقة".
وتابع: "أعتقد أنه سيكون على استعداد لبدء هذه المحادثات فوراً. لا أعتقد أن هذا شيء يمكن تأجيله أو يجب تأجليه، بمنتهى الصراحة، لفترة أطول".
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