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عربي-دولي

ماذا قال بايدن عن إمكانية "استخدام النووي" و"لقاء بوتين"؟

Lebanon 24
11-10-2022 | 23:00
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن،  أنه ليست لديه "أي نية" للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة مجموعة العشرين، المقررة في إندونيسيا شهر تشرين الثاني المقبل.
لكن بايدن، الذي تحدث في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأخبارية الأميركية، لم يستبعد تماما هذه الإمكانية، إذ قال إن "الأمر مرهون بالظروف".
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وقال: "انظر، ليست لدي أي نية للقائه. لكن على سبيل المثال، إذا جاء إلي في قمة العشرين وقال إنه يريد أن يتحدث بشأن إطلاق سراح (نجمة كرة السلة الأميركية المحتجزة في روسيا) بريتني غرينر، فسألتقي به. أقصد أن الأمر مرهون بالظروف".

كما قال الرئيس الأميركي إنه لايعتقد أن بوتين سيستخدم سلاحا نوويا تكتيكيا في الحرب مع أوكرانيا.
 
وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن بوتين يمكنه في الواقع استخدام سلاح نووي تكتيكي، قال بايدن: "حسنا، لا أعتقد أنه سيفعل ذلك".

ومن جهة أخرى، أعلن بايدن أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 للفوز بولاية ثانية، مؤكدا في الوقت نفسه اقتناعه بأنه "قادر على هزيمة (الرئيس السابق) دونالد ترامب مجددا".

وقال إنه "بعد الانتخابات التشريعية النصفية المقررة في نوفمبر سأنخرط في عملية لاتخاذ قرار بشأن انتخابات 2024"، مضيفا: "أعتقد أن بإمكاني هزيمة ترامب مجددا" كما حدث في انتخابات 2020.
 
(سكاي نيوز)

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