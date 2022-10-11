26
o
بيروت
34
o
طرابلس
8
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
34
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عقوبات أميركية جديدة على طالبان لـ"انتهاكها حقوق النساء"
Lebanon 24
11-10-2022
|
23:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات جديدة على طالبان، بسبب "انتهاك الحركة حقوق النساء والفتيات" في أفغانستان.
بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بمناسبة الذكرى العاشرة لليوم العالمي للفتاة:
Advertisement
• "أعلن اليوم فرض قيود على منح تأشيرات لأعضاء طالبان الحاليين والسابقين وغيرهم من الأفراد المسؤولين أو المتواطئين في قمع النساء والفتيات في أفغانستان، عبر ممارسة سياسات تقييدية والعنف".
• "أفغانستان منذ سنة، الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع فيها الفتيات بصورة منهجية من ارتياد المدرسة بعد الصف السادس، من دون أن يلوح في الأفق أي موعد لعودة طالبان عن هذا القرار".
• "ندعو الحكومات الأخرى للانضمام إلينا في اتخاذ إجراءات مماثلة، والاستمرار في التأكيد على رسالة جماعية مفادها أن الحكومة الأفغانية التي يمكن اعتبارها شرعية هي تلك التي تمثل كل شعبها وتحمي وتعزز حقوق الإنسان لكل فرد".
• "الولايات المتحدة تدعم الشعب الأفغاني بقوة، وتظل ملتزمة بذل كل ما في وسعها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأفغان، بمن فيهم النساء والفتيات".
ومنذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان واستعادة طالبان السلطة في كابل في 15 آب 2021، منعت الحركة المتشددة تلميذات المرحلتين التكميلية والثانوية في البلاد من العودة إلى مدارسهن.
وفي المقابل، سمحت للطالبات الجامعيات باستكمال دراستهن، لكن وفق شروط صارمة.
ويعتبر تعليم الفتيات مسألة حساسة للغاية في أفغانستان.
ولم تكد تمر بضعة أسابيع على توليها السلطة، حتى فرضت طالبان قيودا صارمة على النساء والفتيات لإبعادهن عن الحياة العامة.
وفي نهاية أيلول، قتل 53 شخصا على الأقل، من بينهم ما لا يقل عن 46 فتاة وشابة، في هجوم انتحاري استهدف مركزا تعليميا مكتظا بالطلبة داخل حي في كابل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"فضيحة إسرائيليّة" تنكشِف في لبنان.. ما علاقة أوكرانيا؟
Lebanon 24
"فضيحة إسرائيليّة" تنكشِف في لبنان.. ما علاقة أوكرانيا؟
05:00 | 2022-10-11
11/10/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تخيير باسيل آخر الدواء: عون ام فرنجية؟
Lebanon 24
تخيير باسيل آخر الدواء: عون ام فرنجية؟
07:00 | 2022-10-11
11/10/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة فنان شهير تتعرّض لحادث سير.. وهذه حالتها الآن (صور)
Lebanon 24
ابنة فنان شهير تتعرّض لحادث سير.. وهذه حالتها الآن (صور)
08:00 | 2022-10-11
11/10/2022 08:00:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"كارثة حقيقة" في هذه المنطقة.. شاحنة تسحق سيارة بالكامل (صور)
Lebanon 24
"كارثة حقيقة" في هذه المنطقة.. شاحنة تسحق سيارة بالكامل (صور)
10:13 | 2022-10-11
11/10/2022 10:13:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إرتفاع في تسعيرة الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-11
11/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:30 | 2022-10-12
لأول مرة منذ عام 2003 اليابان تفشل بإطلاق صاروخ.. ما مصيره؟
04:15 | 2022-10-12
"هذه مجرد البداية".. أوكرانيا تتلقى سلاحا يحمي "السماء"!
04:00 | 2022-10-12
دعوات لتجمعات احتجاجية حاشدة في إيران اليوم
03:30 | 2022-10-12
هذا هو "العقل المدبر" لهجوم جسر القرم.. روسيا تكشف المتواطئين
03:00 | 2022-10-12
روسيا تدمّر مستودعات لصواريخ هيمارس بأوكرانيا.. وأحياء في كييف بلا كهرباء
02:04 | 2022-10-12
انفجارات قوية تهز خيرسون ومليتوبول وإطلاق أنظمة الدفاع الجوي
فيديو
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
Lebanon 24
"حلقت شعري حتى لا أراه يتساقط".. أول تعليق للفنانة دينا حايك بعد إعلان إصابتها بالسرطان شاهدوا ماذا قالت (فيديو)
02:21 | 2022-10-11
12/10/2022 11:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
Lebanon 24
بعد جناز الأربعين.. هذا ما كشفه والد الفنان الراحل جورج الراسي عن ابنته نادين وحفيده "جو" (فيديو)
04:51 | 2022-10-09
12/10/2022 11:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
Lebanon 24
بعد الضجة التي أثارها مشهد القُبلة التي ظهرت فيه.. هكذا علّقت الممثلة اللبنانية (فيديو)
04:00 | 2022-10-09
12/10/2022 11:40:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact