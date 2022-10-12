قيس سعيّد يدعو إلى الإستعداد الجيّد لأي أزمات محتملة

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دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى ضرورة التحضّر والإستعداد الجيّد وفي الوقت المناسب تحسبّا لأي أزمات مرتقبة سواء كانت حقيقية أو مفتعلة، قد تمّس من احتياجات المواطنين.جاء ذلك في بلاغ للرئاسة، عقب لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، أكدّ من خلاله على ضرورة توفير كافة الاحتياجات وترشيد النفقات والحفاظ على أموال المجموعة الوطنية وممتلكاتها.ويقول الرئيس قيس سعيّد إن سبب الأزمة الحالية هم المضاربون في السوق السوداء والخصوم السياسيين، لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن ذلك يعود إلى شحّ الموارد المالية وعدم قدرة الدولة على خلاص المزودين الخارجيين ومواصلة توريد الغذاء والطاقة، خاصّة مع تأخرّ الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.