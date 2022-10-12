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عربي-دولي
مهاجرون عالقون قبالة الشواطئ الإيطالية يناشدون لنجدتهم
Lebanon 24
12-10-2022
|
00:30
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ناشد مهاجرون سوريون وليبيون ومصريون عالقون في المياه الإقليمية قبالة الشواطئ الإيطالية لنجدتهم بعدما توقف قاربهم عن الحركة منذ أكثر من ساعة.
وعلم أن المهاجرين وعددهم 44 معظمهم سوريون عالقون قبالة الشواطئ الإيطالية.
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