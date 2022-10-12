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عربي-دولي

ماسك تحدث مع بوتين قبل أن يغرّد عن الحرب في أوكرانيا.. تقرير يكشف

Lebanon 24
12-10-2022 | 01:00
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تحدث الملياردير ورجل الأعمال إيلون ماسك مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أن يغرد على تويتر باقتراح لإنهاء الحرب في أوكرانيا كان سيشهد التنازل عن الأراضي بشكل دائم لروسيا، وفق ما نقل موقع "فايس" الأميركي.

 

وفي رسالة بريدية تم إرسالها إلى مشتركي مجموعة أوراسيا، كتب إيان بريمر أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ماسك أخبره أن بوتين "مستعد للتفاوض"، ولكن فقط إذا ظلت شبه جزيرة القرم روسية، وإذا قبلت أوكرانيا شكلاً من أشكال الحياد الدائم، واعترفت أوكرانيا بضم روسيا للوهانسك ودونيتسك، خيرسون وزابوروجيا.

 

ووفقًا لبريمر ، قال ماسك إن بوتين أخبره أن هذه الأهداف ستتحقق "بغض النظر عن أي شيء" ، بما في ذلك احتمال توجيه ضربة نووية إذا غزت أوكرانيا شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا في عام 2014.

 

وكتب بريمر أن ماسك أخبره أن "كل شيء يجب فعله لتجنب هذه النتيجة".

 
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وفي الأسبوع الماضي نشر ماسك بشكل أساسي نفس النقاط على تويتر ، على الرغم من أنه اقترح إعادة صياغة الاستفتاءات في الأراضي المضمومة باعتبارها تصويتًا مزيفًا من قبل أوكرانيا والغرب تحت إشراف الأمم المتحدة.

 

وأصبح ماسك مشهورًا في أوكرانيا في المراحل الأولى من الحرب من خلال إرسال محطات الإنترنت ستارلينك الخاصة به لإبقاء جيش البلاد على اتصال بالعالم بعد الغزو الروسي.

 

وكتب بريمر أن ماسك قال إنه رفض طلبًا أوكرانيًا لتفعيل ستار لينك في شبه جزيرة القرم.

(العربية)

 

 

 

المصدر: العربية
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