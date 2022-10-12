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عربي-دولي

مشروع قرار أممي يدين ضمّ روسيا أراضيَ أوكرانية.. هل سيصوت عليه؟

Lebanon 24
12-10-2022 | 02:00
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تكثف الولايات المتّحدة جهودها الرامية لحشد تأييد أكبر عدد ممكن من الدول لمشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتّحدة يدين ضمّ روسيا أربع مناطق أوكرانية، وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ التصويت على النصّ يمكن أن يحصل اليوم الأربعاء أو "على الأرجح غدا الخميس".

 

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين "نعتقد أنّ أوان الحياد قد ولّى". وأضاف "لا يمكن أن يكون هناك حياد في وضع مماثل".

 

وبدأت الجمعية العامة للأمم المتّحدة عصر الاثنين الماضي مناقشة مشروع قرار قدّمته أوكرانيا وشارك في صياغته الاتّحاد الأوروبي، ويندّد بضمّ روسيا أربع مناطق أوكرانية، في خطوة يسعى من خلالها الغرب لإثبات عزلة موسكو على الساحة الدولية.

 

وبانتظار حصول التصويت، أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات هاتفية مع عدد من القادة الأجانب، من بينهم الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، ومع العديد من نظرائه في سائر أنحاء العالم، وذلك في محاولة منه لحشد تأييد أكبر عدد ممكن من الدول لمشروع القرار.

 

والحملة التي يقودها بلينكن لحشد التأييد لمشروع القرار المناهض لروسيا بدأها الأسبوع الماضي خلال جولة قام بها في أميركا اللاتينية وشملت كولومبيا وتشيلي والبيرو، حيث طلب من كلّ القادة الذين التقاهم التصويت إلى جانب النصّ.

 

وحمل معه الوزير الأميركي هذا المطلب إلى ليما حيث شارك يومي الخميس والجمعة في أعمال الجمعية العامة لمنظمة البلدان الأميركية.

 

وأمس الثلاثاء أجرى بلينكن ومساعدته للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، المسؤولة الثالثة في وزارة الخارجية الأميركية، نقاشاً عبر الفيديو مع ممثّلين عن حوالي 100 دولة.

 

وقال برايس إنّ بلينكن ونولاند شدّدا على مسامع محادثيهم على ضرورة أن تتمّ "محاسبة روسيا على ضمّها غير القانوني أراضيَ في أوكرانيا".

 

ومع أنّ قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة قانوناً، فإنّ واشنطن تأمل من خلال مشروع القرار إثبات عزلة موسكو على الساحة الدولية.

(العربية)

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المصدر: العربية
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